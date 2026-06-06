Megdöbbentően nagyot nőtt a magyarországi állatvágások száma

Hatalmasat nőtt a belföldi állatvágások száma az idei első negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest.

Ez az Agrárközgazdasági Intézet összesítéséből derül ki.

A magyarországi vágóhidakon 23 százalékkal nőtt a baromfivágások száma, a darabszám elérte a 68,5 milliót, ami vágott súlyban számolva 160 ezer tonna.

a vágókacsák száma 93,6 százalékkal,

a vágólibák száma 43,2 százalékkal,

a vágócsirkék száma 17,6 százalékkal,

a vágópulykák száma 10,2 százalékkal nőtt.

A négylábúaknál is hasonlóan alakul a statisztika:

a sertésvágás növekedése 1 millió 271 ezer darabbal 4,4 százalékos, a sertéshústermelés az idei első három hónapban megközelítette a 122,5 ezer tonnát,

a szarvasmarhavágás növekedése 26,4 ezer darabbal 13,5 százalékos, 7,7 ezer tonnát tesz ki

juhból 11,6 ezret vágtak le, 67 százalékkal többet éves összevetésben, hasított súlyban számolva a negyedéves mennyiség 217 tonna.

A vizsgált időszakban közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel, de nem működött mindegyik.

Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése nem tér ki arra, hogy a hazai vágóhidakon levágott állatok hány százalékát értékesítik idehaza, miként arról sem tudósít, miként alakult a húsexport, s hogy minek tudható be a növekmény.