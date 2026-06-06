Marco Rossi: Szoboszlai Dominik elfáradt, görcsei voltak

„Teljesen egyértelműen látszott, hogy a 65. perctől elveszettük a távolságokat és önbizalmat is. Persze még ebben a periódusban is volt helyzetünk a 3-1-hez, de két olyan kontrát vezettek a finnek, hogy ha Yaakobishvili Áron nem véd nagyot, akkor gólt kapunk és oda a győzelem” – méltatta újonc kapusát Rossi.

A legfontosabb tanulság, hogy olvasni kell a játékot, mert két ilyen kontrát nem szabad megengedni. Jobban kell olvasni a szituációkat, tartani kellett volna a labdát. Ha ezeket a játékelveket elfelejtjük, akkor nehéz helyzetbe kerülünk.

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Van potenciál a fiatalokban

Rossi kifejtette, ezek a találkozók arra szolgálnak, hogy kipróbáljanak játékosokat, mert szeretnék látni, ki áll készen, ki kevésbé, vagy éppen mennyit fejlődtek a fiatalok az előző összetartás óta. Példaként említette az újonc védőt, Csinger Márkot és a nemzeti együttesbe harmadszor becserélt középpályást, Szűcs Tamást, mert szerinte jó meccset játszottak, de az látszott, hogy nem ugyanolyan a válogatottban szerepelni, mint a Győrben vagy a Debrecenben, mivel ilyenkor sokkal nagyobb a nyomás rajtuk.

„Lelkesedést és győzni akarást hoztak magukkal. Hiszünk abban, hogy van bennük potenciál. Kedden a kazahok ellen még több játékost ki fogunk próbálni” – jelentette ki Rossi, aki arról is beszélt, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik ennek ellenére kezdeni fog Debrecenben is.

Dominik elfáradt, görcsei voltak, de hozzászokott, hogy négy nap alatt regenerálódik. Terveim szerint kezdeni fog, mert fontos számunkra, hogy újfent győzzünk, viszont lehet a 60. perc körül lecserélem.

Valóra váltak az álmok

Rossi több újoncot is avatott, Yaakobishvili Áronnak több bravúrt is be kellett mutatnia a beállását követően.

Ez egy valóra vált álmom, kiskorom óta erről álmodtam, főleg a Puskás Arénában, ennyi néző előtt.

Ahogy jöttünk a stadionba, minden gyerek mosolygott a buszra, nagyszerű érzés volt, nagyon boldog vagyok. Nagyon nyugodt ember vagyok, jól tudom kezelni a nyomást, kapusként ez az egyik erősségem. Egész nap nyugodt voltam, a meccs alatt is, így is készültem” – nyilatkozta az M4 Sportnak.

Csinger Márk úgy fogalmazott, ennél jobb debütálást nem is tudott volna elképzelni.

„Ez életem egyik legszebb napja, minden gyerek erről álmodik, nagyon boldog vagyok. Szerencsére jól megoldottuk a védekezést Willivel, a kapusok is jól védtek.” – nyilatkozta az ETO védője.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő válogatott kedden 19 órától a kazah csapatot fogadja Debrecenben.