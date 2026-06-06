hszincsiangunitree g1 robotvideó
Élet-Stílus

Brutálisan hasba rúgott egy kisgyereket egy robot Kínában – videó

24.hu
2026. 06. 06. 05:59
A felvételen látható, ahogy a kisfiú összegörnyed fájdalmában.

Tiszta erőből hasba rúgott egy kisfiút egy robot a kínai Hszincsiang tartományban. Videók terjednek az interneten az esetről, az alább is megnézhető felvételen az látható, amint egy bohócparókás Unitree G1 robot a Boney M együttes Rasputin című számára karatemozdulatokat mutat be, majd egyszer csak hasba rúgja a vele szemben – a nézők között – álló gyereket, aki fájdalmában összegörnyed.

A Futurism a Shanghai Dailyre hivatkozva azt írja, hogy a kisfiú nem sérült meg komolyabban.

A lap emlékeztet egy korábbi esetre, amikor szintén Kínában, szintén egy Unitree G1robot véletlenül orrba rúgott egy embert, akinek az eset nyomán elkezdett vérezni az orra.

Persze vannak esetek, amikor kifejezetten hasznos, ha egy robot jól irányzott ütésekkel, rúgásokkal tud operálni, épp egy éve írtuk meg, hogy élethű humanoid robotok versenyeztek a világ első, ilyen gépek számára rendezett kick-box versenyén.

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Először rendeztek robotok számára kick-box versenyt
A rendezvényen a Unitree Robotics gépei vettek részt.
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