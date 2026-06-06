Brutálisan hasba rúgott egy kisgyereket egy robot Kínában – videó

Tiszta erőből hasba rúgott egy kisfiút egy robot a kínai Hszincsiang tartományban. Videók terjednek az interneten az esetről, az alább is megnézhető felvételen az látható, amint egy bohócparókás Unitree G1 robot a Boney M együttes Rasputin című számára karatemozdulatokat mutat be, majd egyszer csak hasba rúgja a vele szemben – a nézők között – álló gyereket, aki fájdalmában összegörnyed.

A Futurism a Shanghai Dailyre hivatkozva azt írja, hogy a kisfiú nem sérült meg komolyabban.

A robot at a Xinjiang tourist attraction kicked a boy during a show. The child was not seriously hurt, but the mother reported the site staff were slow to react pic.twitter.com/xexocKsaOf — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 3, 2026

A lap emlékeztet egy korábbi esetre, amikor szintén Kínában, szintén egy Unitree G1robot véletlenül orrba rúgott egy embert, akinek az eset nyomán elkezdett vérezni az orra.

Another robot-caused human injury has occurred with G1. With existing reinforcement learning policies, their robot is trained to do whatever it takes to stand up after a fall. During that recovery attempt, it kicked someone in the nose, causing heavy bleeding and a possible… pic.twitter.com/1BS9COAaLX — Eren Chen (@ErenChenAI) February 18, 2026

Persze vannak esetek, amikor kifejezetten hasznos, ha egy robot jól irányzott ütésekkel, rúgásokkal tud operálni, épp egy éve írtuk meg, hogy élethű humanoid robotok versenyeztek a világ első, ilyen gépek számára rendezett kick-box versenyén.