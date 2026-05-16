Elek Gábor a vesztes elődöntő után: Olyan hibáink voltak, melyeket nem szabad elkövetni

Bár a második félidőben egy 8-2-es rohanást követően négy góllal is vezetett, a MOL Esztergom 33-30-ra kikapott a házigazda francia JDA Bourgogne Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében, így vasárnap majd a bronzéremért játszhat a dán Viborg HK ellen.

Elek Gábor vezetőedző szerint hektikus volt csapata játéka, míg az ellenfélről azt mondta, tudták, hogy kiválóan kézilabdázik és ezúttal is jól játszott.

A második felvonásban sokáig nagyszerűen játszottunk, de sok felesleges kiállításunk volt, az utolsó tíz percben pedig olyan védekezési hibáink, melyeket nem szabad elkövetni, és ezt ki is használták a franciák

– szögezte le Elek az MTI cikke szerint.

A hat gólig jutott Horváth Fanni elmondta: a szünet után azon voltak, hogy az első félidőben elkövetett hibáikat maximálisan kijavítsák, és jól jöjjenek ki a helyzeteikből. Ez szerinte nagyrészt sikerült is, egészen az utolsó tíz percig.

„Most fel kell állnunk, fel kell emelnünk a fejünket, és tanulnunk kell a hibáinkból. Javulnunk kell, feszesebben kell védekeznünk és hatékonyabban támadnunk. Ha ez sikerül, nyerhetünk és megszerezhetjük a bronzérmet” – utalt a jobbátlövő a vasárnap 15 órakor kezdődő bronzmeccsre.

Így is lesznek magyarok a vasárnapi döntőben, a Dijon ugyanis Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna együttesével, a címvédő német Thüringer HC-val találkozik a 18 órakor kezdődő fináléban.

Európa Liga, elődöntők JDA Bourgogne Dijon HB (francia)-MOL Esztergom 33-30 (15-13) Thüringer HC (német)-Viborg HK (dán) 26-24 (11-10)