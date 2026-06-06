bochkor gábor
Élet-Stílus

Idősotthoni életre készül Bochkor Gábor – így képzeli el az utolsó éveit

TV2
admin Grósz Petra
2026. 06. 06. 08:01
TV2

Bochkor Gábor a rádióműsora legutóbbi adásában beszélt arról, mennyire tetszik neki annak a 26 angol nőnek az elgondolása, akik úgy döntöttek, létrehozzák maguknak az idős nők lakóközösségét. A téma kapcsán elárulta, hogy egy italozás alkalmával az ő baráti társaságában is szóba került, hogyan éljenek majd egy bizonyos kor felett.

Ezek a nők jelenleg az ötvenes éveikben járnak, tehát még nem túl idősek, de megkezdték a tervezést. Úgy döntöttek, befektetnek egy házba, ahol együtt tudnak élni, és egymást tudják támogatni. A tervük az, hogy ne öregedjenek meg egyedül. Közben mindent maguk csinálnak: főzés, kertészkedés, állattartás, takarítás. És vigyáznak egymásra. Emellett jól szórakoznak. Olyannyira egyetértek ezzel, hogy a baráti társaságommal – a régi osztálytársaim, vagyunk hatan – egyszer sokat ittunk, és akkor elhatároztunk valamit

idézte a story.hu a rádióst, aki ki is fejtette a dolgot:

„Az volt a feladat, hogy az akkori párunkkal, feleségünkkel aláíratjuk azt a papírt, hogy bizonyos korban mindannyiunkat elvisznek ugyanabba az idősek otthonába. És ezt a feleségeknek alá kell írni, hogy ez szerződés legyen. Tehát nem lesznek érvek, ha eljött az az életkor, el kell minket oda vinni, vagy betolnak, attól függően, milyen állapotban vagyunk. Tök mindegy, hogy hol tart a házasság, akkor mi együtt leszünk. Szerintem ez nagyon jó.”

Bochkornak tehát megvan a társasága és az elhatározása is arra vonatkozóan, hogyan szeretne élni 8-18 év múlva, a szerződés azonban nem köttetett meg.

Nem írtuk meg a papírt, mert másnap kijózanodtunk, és senki nem fogalmazta meg Wordben, hogy kiprintelje

– tette hozzá a műsorvezető, aki nemrég a Bochkorból távozó Lovász Lászlónak is üzent, miután utóbbi róla is szót ejtett egy interjúban:

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