„Az irigység nagyon csúnya dolog” – Papadimitriu Athinának azt mondták, hetven felett inkább maradjon otthon, minthogy ennyit dolgozzon

Papadimitriu Athia ötven éve aktív a színészi pályán, és továbbra sem szerepel a tervei között a visszavonulás. Azt mondja, számára még mindig az emberekkel való találkozás jelenti a legnagyobb örömöt, ezért is esett neki rosszul, amikor valaki hamisan arról írt a Facebookon, hogy rosszul lett és le kellett állítani egy előadását.

Az Operettszínházban és az Erkel Színházban dolgozom, fellépésekre járok, hála Istennek, tényleg folyamatosan van munkám. Éppen ezért lepődtem meg, amikor nemrég egy egészen különös álhír kezdett terjedni rólam az interneten. Valaki azt írta a Facebookon, hogy rosszul lettem az Erkel Színház színpadán, leállt az előadás, kijöttek a mentők. Pedig semmi ilyen nem történt. A történet ugyan gyorsan cáfolható volt, a hozzászólások azonban megérintettek. Jöttek a kommentek, hogy minek dolgozok ennyit, túl vagyok már a hetvenen, maradjak inkább otthon. Ezeket nem szeretem, az irigység nagyon csúnya dolog. Mindenkinek üzenem, nagyon jól vagyok, és nem állok le!

– nyilatkozta a Blikknek a színésznő, hozzátéve: a jó közérzete mögött nincs semmiféle csodaszer, csak kitartás és következetesség.

Reggel felkelek, nem fáj semmim, kipattanok az ágyból. Valószínűleg a genetika is számít, de nagyon sokat köszönhetek annak, hogy tizenöt éve minden egyes nap tornázom. A napi rutinon semmi nem változtathat: nincs kifogás, nem érdekel, hogy karácsony van, szenteste vagy éppen esik az eső. Otthon csinálom, így még azt sem mondhatom, hogy nincs kedvem elmenni a konditerembe. Ebben a korban sok embernek fáj a térde, a csípője vagy a dereka. Nekem szerencsére ezekkel nincs különösebb problémám. A színpadon kívül pedig ugyanolyan hétköznapi feladatok várnak, mint mindenki mást. A takarításhoz nekem sincs kedvem, de muszáj megcsinálni…

A beszélgetés alkalmával szóba került a színésznő háza is, amiben két évvel ezelőtt komoly károk keletkeztek egy tűzeset miatt. Mint mondja, az ingatlan már rendben van, de még mindig sok dobozt kell kerülgetnie.

Mindig találok egyet, amibe véletlenül belerúgok. Szóval a rendrakás még várat magára. Harminc kilométerre lakom a fővárostól. Napi két órát elvesz az utazás, de egy percig sem költöznék vissza Budapestre.

Lányai is követték a pályán

Mint ismeretes, Papadimitriu Athina mindhárom lánya, Trokán Nóra, Trokán Anna és Magyar Elektra is a művészi pályán találta meg a helyét. Mindegyikükkel nagyon jó a kapcsolata, nem ritka az sem, hogy együtt dolgoznak.