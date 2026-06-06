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Kultúra

Mind vezetők vagy mind munkanélküliek leszünk, ha elterjed az AI? Az AI elmondta Simó Györgynek

24.hu
admin Simó György
2026. 06. 06. 08:03
24.hu
Hogyan fogunk együtt dolgozni az AI-jal? Mit tanuljon ma egy gyerek? Mit aknázhat ki egy kisvállalkozó és mire figyeljen a kormány? Simó György ismét az AI-jal beszélget gazdaságról, cégekről, közelgő mindennapjainkról hírlevele, a Tükröm, tükröm... új részében. A technológiai cégekbe befektető Day One Capital ügyvezető partnere, a T-Online, az Origo és a Tilos Rádió alapítója e sorozatban rendre a mesterséges intelligenciával beszélget. A választás eredményétől elrugaszkodó gondolatváltásukat három részletben közöljük, amelynek ez a befejező része. A hírlevelet a 24 Extra Közép és Csúcs csomagjának előfizetői kaphatják, ha feliratkoztak rá. Ezúttal a nekik 2026. június 4-én kiküldött szöveget kínáljuk.

Az elkövetkező években – akár öt éven belül – az AI fejlődése és terjedése kapcsán sokan, elsősorban az AI cégek vezetői azt jósolják, hogy nagyon hirtelen robban majd rá minden társadalomra a tömeges munkanélküliség. Egyszerűen fogalmazva, olcsóbb és hatékonyabb lesz robotokat és AI ügynököket foglalkoztatni, mint embereket. A változás sebessége olyan gyors lesz, hogy a társadalom és a gazdaság nem tud majd új pályákat nyitni a munkanélküliek számára. Ez egybeeshet a magyar gazdasági fordulathoz szükséges idővel. Lehet ezt a kettőt párhuzamosan menedzselni? 

Lehet párhuzamosan menedzselni, de csak akkor, ha nem ugyanazzal a reflexszel állsz neki, mint eddig. A „hirtelen tömeges munkanélküliség” szerintem túl van húzva. Nem azért, mert az AI ne lenne erős, hanem mert a gazdaságok lassabban cserélnek le embereket, mint ahogy a technológia ezt lehetővé tenné. Szervezeti tehetetlenség, jogi korlátok, kockázatkerülés – ezek mind lassítanak.

Inkább azt fogjuk látni, hogy bizonyos feladatok gyorsan eltűnnek, mások átalakulnak, és közben folyamatos feszültség keletkezik.

Magyarország szempontjából ez egyszerre kockázat és esély. Kockázat, mert az ország jelentős része olyan munkára épül, ami rutinszerű, jól standardizálható. Ezeket az AI és az automatizálás viszonylag könnyen érinti. Ha ez gyorsan történik, és nincs átmenet, akkor tényleg lehetnek lokális sokkok. De esély is, mert pont az a modell, amiben most vagyunk — az olcsóbb munka, összeszerelés, beszállítói szerep — amúgy sem fenntartható hosszú távon. Az AI ezt nem létrehozza, hanem felgyorsítja.

A kérdés nem az, hogy „kivédjük-e” az AI-t. Nem fogjuk. Az a kérdés, hogy mire használjuk. Ha ugyanarra a logikára építünk — több gyár, több alacsony hozzáadott érték —, akkor az AI csak aláássa ezt. Ha viszont elkezdjük tudatosan átterelni a gazdaságot magasabb hozzáadott értékű irányba, akkor az AI eszköz lesz ehhez. Például nem az a kérdés, hogy lesz-e automatizáció, hanem hogy ki vezeti be. Külföldi cégek zárt rendszerei, vagy magyar cégek, akik megtanulják használni és ráépítenek? Nem az a kérdés, hogy lesznek-e leépítések, hanem hogy van-e átjárás. Tud-e egy adminisztratív munkát végző ember fél-egy év alatt olyan készségeket szerezni, amivel értéket tud teremteni máshol?

Itt jön össze a két téma, amiről beszéltünk: a bizalom és a kiszámíthatóság.

A sorozat előző része
Az AI Simó Györgynek: Feljebbről indul a magyar gazdaság, mint gondolnánk, a következőkben minden a bizalmon múlik majd
Miről szólhatna Magyarország gazdasági fejlődésének következő korszaka? Simó György ezzel folytatta az AI-jal zajló beszélgetését.

Egy cég csak akkor fektet be AI-ba és képzésbe egyszerre, ha látja, hogy érdemes hosszú távra játszani. Egy munkavállaló csak akkor tanul újra, ha elhiszi, hogy nem dobják ki két év múlva. Ha ez nincs meg, akkor az történik, amitől sokan félnek: a cégek optimalizálnak, az emberek pedig lemaradnak.

Öt év alatt nem lehet „megoldani” ezt, de el lehet dönteni az irányt. Vagy sodródunk, és akkor az AI egy újabb külső erő lesz, amihez csak alkalmazkodunk, vagy tudatosan használjuk, és akkor része lehet egy valódi szintlépésnek. A kettő közti különbség nem technológiai, hanem politikai és intézményi.

És mi lenne az átképzés tartalma? Amire átképeznéd, azt a munkát is fenyegeti az AI. 

Ez a jó kérdés, és itt szokott szétesni a legtöbb „átképzési” terv. Ha úgy gondolkodunk, hogy konkrét szakmákat tanítunk újra („legyél programozó”, „legyél adatelemző”), akkor igazad van: mire odaér valaki, az a munka is átalakul.

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