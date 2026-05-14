A kézikapitány a vb-selejtezős vereség után: A taktika, amit megalkottunk, működött

Pontosan olyan meccset kapott, amilyenre számított, mondta Chema Rodríguez az M4 Sportnak azt követően, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott 31-29-re kikapott Nisben Szerbiától az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén.

„Jó csapat a szerb, főleg, ha van idejük. A kapusuk védései után le tudtak rohanni minket. Elmentek néhány góllal, ezek után a csapat mégis karaktert mutatott, harcoltunk, hiába vezettek héttel is, visszajöttünk, csak két gól a különbség. Igaz, nem tudtunk nyerni, de a visszavágóra olyan eredménnyel megyünk, amellyel még van esélyünk a továbbjutásra” – mondta a spanyol szakember, aki szerint nem igaz, hogy gondok lennének a támadásokkal, sok helyzetük volt az első félidőben is, csak ezek nem mentek be.

A másodikban viszont ez megfordult. A taktika, amit megalkottunk, működött, a második játékrészben sikerült visszajönnünk. Most picit pihenhetünk, aztán kidolgozzuk a tervet a visszavágóra

– vélekedett.

Mindenképp nyerni kellett volna a visszavágón

A hétgólos Imre Bence szerint a mérkőzés összképét tekintve a magyar válogatottnak kedvező, hogy 31-29-re a házigazda Szerbia nyert.

Akkor is nyernünk kellett volna otthon, ha ma döntetlent játszunk. Így azért egy kicsit nehezebb a feladat, de ez a meccs egy igazi hullámvasút volt

– nyilatkozta a találkozó után az MTI-nek a német THW Kiel jobbszélsője.

A magyarok az első félidőben 9-8-ra vezettek, ezt követően azonban 17-11-re elhúzott az ellenfél. A második felvonásban 22-20-as zárkózás után 29-22 volt az állás a szerbek javára, de a remekül hajrázó vendégek végül csak két találattal kaptak ki.

„A meccs elején egy kicsit tudtuk kontrollálni őket, de aztán eladtuk a labdákat és kihagytuk a helyzeteinket. Ha megnézzük a találkozó összképét, mindig az a csapat játszott egy kicsit jobban, amelyik be tudta lőni a helyzeteit. A második félidőben szerintem elég jól lőttünk, 17 gólt dobtunk Milosavljevnek, az utolsó negyedórában a védekezésünk is sokkal feszesebb volt, és a kapusunk is segíteni tudott” – mondta Imre.

Mindkét csapat megmutatta, hogy alapvetően ott lenne a helye a világbajnokságon, de sajnos csak egy juthat ki.

A jobbszélső úgy vélekedett, ha nem lett volna ilyen hullámzó a játékuk, még szorosabbá tehették volna az eredményt, de a kétgólos különbség az összképet tekintve nekik kedvező, és ők örülhetnének egy kicsit jobban, „bár szerintem ők sem örülnek és mi sem”.

A visszavágó vasárnap 17.30-kor kezdődik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári, németországi világbajnokságra.