Ágyneműtartóból rángattak ki egy nőt (vagy férfit) a kommandósok Budapesten

A rendőrség oldalán olvasni, hogy 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során.

A nyomozók 1620 ügyet vizsgáltak meg, köztük elfogatóparancsokat, a tartózkodási hely megállapítása érdekében kiadott körözéseket, valamint eltűnéseket.

Jelzett időintervallumban több hullámban lendültek akcióba az egyenruhások; a negyedik ütemben a VII., a VIII. és a XIX. kerületi kapitánysággal, a Közrendvédelmi Főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve június 1-én hajnalban tartottak összehangolt ellenőrzést.

A police.hu azt írja, hogy:

Az ellenőrzés során egy, az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás bűntett miatt 7 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélt. A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai egy XIII. kerületi lakásban, egy ágyneműtartóban találták meg a 26 éves férfit május 28-án dél körül.

Ehhez képest a részben blurözött videón egy korpulens, az ágyneműtartóból női ruhában, bodyban kikecmergő alak látható. Az ellentmondás feloldására számos verzió kínálja magát.