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Belföld

Pedagógusok Szakszervezete: A 25 százalékos béremelés szükséges, de nem elégséges

Varga Jennifer / 24.hu
A kép közepén fehér mellényben Totyik Tamás a Tudásmenet az oktatásért vonuláson, a Kölcsey Gimnáziumnál 2023. január 7-én.
24.hu
2026. 06. 06. 08:35
Varga Jennifer / 24.hu
A kép közepén fehér mellényben Totyik Tamás a Tudásmenet az oktatásért vonuláson, a Kölcsey Gimnáziumnál 2023. január 7-én.
Mi lesz a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensekkel, rendszergazdákkal, iskolatitkárokkal?

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel egyeztetett pénteken a Pedagógusok Szakszervezete; ennek apropóján kérdezte az érdekvédők elnökét, Totyik Tamást a Népszava.

Az interjúban egyebek mellett szó esik arról, hogy nem várhat a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) iskolai és óvodai dolgozók bérrendezése. A kérdésre, hogy ez mikor történhet meg, Totyik Tamás a következő választ adta:

Ezzel kapcsolatban meg kell várni a Pénzügyminisztérium álláspontját is, velük is le kell ülni tárgyalni. Reméljük, hamarosan erre is sor kerülhet. Azt tudjuk, hogy az oktatási kabinet foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Tisza-kormány választási programjában 25 százalékos béremelésről olvashattunk, amit szükséges, de nem elégséges lépésnek tartunk. Egy új bértáblát szeretnénk, amivel a pedagógusok mellett a NOKS dolgozók – pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok – is kiszámítható bérezést kaphatnak. Emellett azt is szeretnénk, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. A fizetések mellett azonban a NOKS dolgozók helyzetéről, a feladataikról is beszélni kell, mert az nem mehet tovább, hogy például a pedagógiai asszisztenseket arra “használják”, hogy a pedagógushiány tüneteit enyhítsék velük, a hiányzó pedagógusokat helyettesítsék.

A pedagógusbérekről is szó esik a cikkben.

A miniszternek már bemutattuk az általunk javasolt, ötelemű bérrendszert. Jelenleg nagy feszültséget okoz, hogy összecsúsztak a bérek, egy pályakezdő és egy tíz éve a pályán lévő pedagógus nettó fizetése között gyakorlatilag nincs különbség. A bértáblának az alap illetmény mellett garantálnia kell a fokozatos előmenetelt, a pótlékokat, a túlórák kifizetését, illetve legyen egy külön pénzügyi keret a tanórán kívüli foglalkozások kifizetésére és az intézményen belül a minőségi munka honorálására. Mindez megoldható lenne abból a bértömegből, amiből most működtetik a rendszert, csak egy minimális összeget kellene még hozzátenni. Úgy gondolom, ezzel a pedagógusok jelentős része elégedett lenne.

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