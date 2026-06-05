Final Four: életében először nem az ETO-nak szurkol a korábbi győri kézilabdaklasszis

A budapesti négyes döntő pénteki sajtóbeszélgetésén Tervel felidézte, hogy játékosként nyert BL-t a Győrrel, amelynek volt másodedzője is.

Később nézőként egyetlen négyes döntőt sem hagyott ki, és mindig a Győrnek drukkolt,

de életemben először most nem a Győrnek fogok szurkolni, hanem a Brestnek.

Hozzátette, nagyon különleges érzelmekre számít, és bár nem a francia bajnokot tartja a szombaton 18 órakor kezdődő elődöntő esélyesének, de szerinte képesek legyőzni az ETO-t.

„Mint az összes itt lévő csapat, természetesen mi is meg akarjuk nyerni a BL-t, de tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz és nagyon szoros meccsek várnak ránk” – közölte.

Elárulta, hogy sok idejük volt felkészülni a mérkőzésre, ezért sokféle variációt kidolgoztak támadásban és védekezésben is. Megjegyezte, hogy az ő játékosai közül az orosz Anna Vjahirjevát, a győriektől pedig a holland Dione Housheert tartja kiszámíthatatlannak, és a több tapasztalat is az ETO mellett szól.

Ana Gros: A Győr sem verhetetlen

Korábban ugyancsak nyert BL-t győri színekben a Brest szlovén jobbátlövője, Ana Gros, aki pályafutása utolsó mérkőzéseire készül, ugyanis idén nyáron visszavonul.

Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen komoly tornán fejezhetem be a karrieremet. Igyekszem magamra is koncentrálni, és persze a csapatra is, főleg azért, mert nem akarom, hogy már most elragadjanak az érzelmek

– magyarázta Gros, aki Andrea Lekic, Jovanka Radicevic, Cristina Neagu és Görbicz Anita után ötödikként érte el az ezergólos álomhatárt a női BL történetében.

Mint kifejtette: szinte úgy érzi magát, mintha ez lenne élete első négyes döntője, mert ez mindig különleges és kiváló a hangulat. Ana Gros szerint is a címvédő Győr a meccs esélyese, de nem gondolkodnak azok, ki a favorit és ki nem.

„Tudjuk, hogy bármelyik csapattal felvehetjük a versenyt, és a Győr sem verhetetlen. Már kétszer legyőzték őket ebben a szezonban, szóval miért ne sikerülhetne nekünk is az elődöntőben?” – kérdezett vissza Gros, aki 2021-ben tagja volt annak a Brestnek, amely a BL-elődöntőben hétméteresekkel felülmúlta a kisalföldieket.

A másik ágon Vámos Petra és Albek Anna csapata, a francia Metz HB a román CSM Bucuresti együttesével találkozik szombaton 15 órától.

Kézilabda, női Bajnokok Ligája, négyes döntő, a szombati program Elődöntők:

15.00: Metz HB (francia) – CSM Bucuresti (román)

18.00: Brest Bretagne (francia) – Győri Audi ETO KC 18.00

(MTI)