Három hónappal a kislányuk születése után máris napirendre került Megyeri Csilláéknál a családbővítés

Február közepén jött világra Megyeri Csilla és Sarciá Nicola első közös gyereke, Alessia Adriana. Az influenszer most nézett először szülői örömök elé, az ökölvívónak korábbi kapcsolatából már volt egy fia.

Kapcsolódó Megszületett Megyeri Csilla kislánya Családi fotókkal jelentették be a hírt.

Az édesanya nemrég a Blikknek adott interjút, melyben elárulta, hogyan éli meg az anyaságot, és szeretnének-e majd kedvesével kistestvért a lányuknak.

Engem az anyaság lelkileg és testileg is feltölt. Persze bizonyos értelemben ki is vesz az emberből, de úgy érzem, amit elvesz, azt sokszorosan adja vissza. Jelenleg azon vagyok, hogy minél több időt tölthessek Alessiával, ugyanakkor nem zárkózom el attól sem, hogy a jövőben érkezzen még egy baba. Nico több gyermeket is szeretne, én viszont egyet látok reálisnak, akit szintén természetes úton szeretnék majd világra hozni

– osztotta meg a lappal Megyeri, akinek csodálatos volt az első szülésélménye.

Külön öröm számomra, hogy úgy tűnik, visszaállítják azt a rendszert, amelyben az állami kórházakban is lehetőség nyílik a választott orvosnál szülni. Ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom.

A beszélgetés alkalmával a sport is szóba került. Az édesanya azt mondja, a Sztárboxnak köszönhetően élete legjobb formájában volt, amikor várandós lett a kislányával, és sokat mozgott a terhessége alatt is. Jelenleg a szoptatás miatt megterhelő mozgásformát nem végez, de lassan, biztosan igyekszik visszaépíteni a sportot az életébe.

Jelenleg nagyjából öt kilóra vagyok a szülés előtti súlyomtól, és Nicoval már óvatosan elkezdtünk otthon különböző gyakorlatokat végezni. Ugyanakkor ha teljesen őszinte akarok lenni, jelenleg még a babával való séták jelentik a fő mozgásformát.

Ami a kislányát illeti, Megyeri azt mondja, a család számára külön öröm, hogy párja korábbi kapcsolatából született kisfia is rajongva szereti a húgát.

Semmilyen testvéri féltékenység nincs köztük. Nico kisfia imádja Alessiát, folyamatosan puszilgatja, becézgeti, és nagyon gyengéden bánik vele. Nico rendkívül büszke rá, hiszen a kisfiú még hároméves sincs, mégis ennyi szeretettel fordul az új helyzet felé

– tette hozzá.