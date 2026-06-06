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Belföld

Magyar Péter: Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot

Szentgallay Bálint / AFP
24.hu
2026. 06. 06. 08:24
Szentgallay Bálint / AFP
A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás.

Közmédiásat posztolt az imént Magyar Péter.

A kormányfő a választási kampány alatt, sőt, a közvetlenül a győzelem után is jelezte: felfüggesztené a közmédia hírszolgáltatását, amíg nem biztosítható a kiegyensúlyozott hírközlés.

Papp Dániel, az MTVA hírhamisító vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be: kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. Az MTVA sajtó közleménye szerint „a felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása”.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, melynek részeként társadalmi egyeztetés indul arról, az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata. Úgy fogalmazott: Ami Papp Dániel alatt történt, az a magyar közmédia egyik legsötétebb korszaka volt.

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