Magyar Péter: Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot

Közmédiásat posztolt az imént Magyar Péter.

A kormányfő a választási kampány alatt, sőt, a közvetlenül a győzelem után is jelezte: felfüggesztené a közmédia hírszolgáltatását, amíg nem biztosítható a kiegyensúlyozott hírközlés.

Papp Dániel, az MTVA hírhamisító vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be: kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. Az MTVA sajtó közleménye szerint „a felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása”.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, melynek részeként társadalmi egyeztetés indul arról, az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata. Úgy fogalmazott: Ami Papp Dániel alatt történt, az a magyar közmédia egyik legsötétebb korszaka volt.