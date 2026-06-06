24/7: Az Alávaló Hazugságok a reklám után folytatódik, ne menjenek sehová!

TV2 Híradó – ezt a nevet védette le a csatorna megújuló hírműsorának előkészítésekor. A mögöttes gondolat nincs teljesen szinkronban az időkkel: a Tények legalább kinézni tényleg úgy nézett ki, mint egy híradó, miközben tartalmilag kevés név passzolt volna hozzá kevésbé a Tényeknél, de nyilván mégsem hívhatták Fabrikált Karaktergyilkosságoknak, azok nagyon hosszú szavak. Alávaló Hazugságok? Ja, túl késő.

És persze frappáns az új megoldás: az RTL híradóját is pont Híradónak hívják a kezdet óta, de hát a két nagy csatornán jó ideje ugyanaz megy ugyanakkor,

fókák és zsiráfok bokszolnak korcsolyázás közben, és ki kell találni, melyik melyik sztárnak öltözött;

a csillagok pedig felváltva közlekednek a két csatorna között, páros évben itt, páratlanban ott.

Új név azért kell a Tényeknek, mert beszántották a régit. A régit azért szántják be, mert a TV2-t vezető Vaszily Miklós – igen, az elveket most messze félretesszük – hatékony médiairányító: amíg NER volt, a Tények állami hirdetések formájában porszívóként szedte fel a pénzt; már nincsen NER, tehát ezután nem fogja; azoknak a hirdetőknek, akik most azt látják, hogy 152 százalékkal vezet a Tisza, és ez holdciklusonként megduplázódik, le kell takarítani a terepet. Ő erről azt mondta, elsősorban

a Tények brand eróziója miatt

van szükség a megújulásra, ami páratlan megfogalmazás, órákon belül el is fogom lopni: kislányom, este 9 van, a színvonal eróziója miatt sürgősen lefekszünk aludni.

A megújulást tanácsadóként az Index előző főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán fogja segíteni, aki éppen addig volt főszerkesztő, amíg a bíróság nem kötelezte a lapot helyreigazításra a kitalált Tisza-program miatt, amit kérésre hallucinált az AI egy igen hitvány prompttal. Vaszily az Indexben nem csak vezető, de tulajdonos: a saját sakktábláján tologatja a népeket. (A TV2 esetében: üti le a királynőt, hogy védje a királyt. Az utóbbi kilétére vonatkozó tippekre csinálhatnánk egy olyan tippjátékot, mint a vb-re, csak kevesebb indulóval.)

Vaszily meglepő húzással az Index üressé vált főszerkesztői székébe emelt, korábban hosszan blikkes Gedei Norbert fölé is behúzott egy bástyát: azt a Murányi Andrást, aki a kivégzett Népszabadság utolsó főszerkesztője volt, majd utóbb annak a Karácsony Gergelynek a tanácsadója, akit az Index a Városháza-eladás címszó alatt ismert sztorival akart a tiszás adótervekhez hasonló hatékonysággal összesározni.

Az érthető, hogy a politikai fegyverként immár céltalanná vált Indexet szintén üzleti termékként kéne újra feltalálni, de az Index brand eróziójának megállításához lehet, hogy

egyszerre van késő és korán.

Utóbbi abban az értelemben, hogy ugyan az emlegetett Népszabadság sem éppen dicsben fogant, mielőtt 60 évvel később bekövetkező halálára egyszerre olvasmányos és veszélyes újsággá vált, de beletelt egy rendszer- és jó pár tulajdonosváltásba, mire nem az lett a kérdés, hogy elnézést, ez nem a forradalmat a szovjet hadsereggel leverető párt lapja? Itt meg most mindössze a rendszer változott, a tulajdonos nem.

Így kezdődik ma reggel kiküldött heti hírlevelünk, a 24/7, amelyben ezután még elmélyülős és szórakoztató olvasmányokat, videókat és podcastokat ajánlunk hétvégére válogatva, továbbá összegyűjtjük a hét sorozat- és filmkritikáit is a hátradőlős kikapcsolódáshoz. Itt iratkozhatsz fel, ha jövő héten már te is kéred!