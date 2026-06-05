Belföld

Árokharc Sándorfalván: amerikai, szerb és magyar katonák gyakorlatoztak – képgaléria

Mohos Márton / 24.hu
admin Mohos Márton
admin Szajki Bálint
2026. 06. 05. 19:04
Mohos Márton / 24.hu

Árokharc Sándorfalván: amerikai, szerb és magyar katonák gyakorlatoztak – képgaléria

admin Mohos Márton
admin Szajki Bálint
2026. 06. 05. 19:04
Ezúttal Magyarországon tartották meg a szerb és magyar haderő közötti évtizedekre visszatekintő katonai együttműködést, kiegészülve az Ohioi Nemzeti Gárdával, amely tizenhárom éve csatlakozott a közös kiképzéshez. A cél a partnerség erősítése és az együttműködés fejlesztése. A Sándorfalván pénteken megtartott  hadgyakorlat fő mozzanata a harcárok megtisztítása és keretfeladatainak végrehajtása volt. A három nemzet egy vegyes századot alkotva hajtotta végre a látványos műveleteket.
34 fotó
Belföld
hadgyakorlatsándorfalvagyakorlótéramerika
Önkormányzati korrupciós ügy: „Mintha a Jézuska tette volna a fa alá a Tiszának” - Háromharmad
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik