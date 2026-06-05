Belföld
Árokharc Sándorfalván: amerikai, szerb és magyar katonák gyakorlatoztak – képgaléria
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Árokharc Sándorfalván: amerikai, szerb és magyar katonák gyakorlatoztak – képgaléria
Ezúttal Magyarországon tartották meg a szerb és magyar haderő közötti évtizedekre visszatekintő katonai együttműködést, kiegészülve az Ohioi Nemzeti Gárdával, amely tizenhárom éve csatlakozott a közös kiképzéshez. A cél a partnerség erősítése és az együttműködés fejlesztése. A Sándorfalván pénteken megtartott hadgyakorlat fő mozzanata a harcárok megtisztítása és keretfeladatainak végrehajtása volt. A három nemzet egy vegyes századot alkotva hajtotta végre a látványos műveleteket.
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