Árokharc Sándorfalván: amerikai, szerb és magyar katonák gyakorlatoztak – képgaléria

Ezúttal Magyarországon tartották meg a szerb és magyar haderő közötti évtizedekre visszatekintő katonai együttműködést, kiegészülve az Ohioi Nemzeti Gárdával, amely tizenhárom éve csatlakozott a közös kiképzéshez. A cél a partnerség erősítése és az együttműködés fejlesztése. A Sándorfalván pénteken megtartott hadgyakorlat fő mozzanata a harcárok megtisztítása és keretfeladatainak végrehajtása volt. A három nemzet egy vegyes századot alkotva hajtotta végre a látványos műveleteket.