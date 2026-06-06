ittas kerékpározásvideópest vármegyei rendőrség
Élet-Stílus

Bámulatosan részeg biciklissel győzköd a rendőrség, hogy ilyenkor inkább toljuk a kerékpárt

24.hu
2026. 06. 06. 08:23
A videón egy rendőrnő próbál információkat kiszedni a biciklistától.

A humor eszközével próbálja győzködni az állampolgárokat a Pest megyei rendőrség, hogy lehetőleg tartózkodjanak az ittas állapotban történő kerékpározástól.

A szerv hivatalos Facebook oldalán egy videó jelent meg, amelyen egy rendőrnő (remélhetőleg csak egy fiktív szituációban) próbál információkat kiszedni a biciklistától.

Amikor megkérded, hogy esett be hajnali 2-kor a biciklijével az árokba

– olvasható a videó magyarázó felirata, és közben halljuk (de természetesen nem értjük) a bringást, aki egy ismeretlen földönkívüli nyelvet használó lényre itta magát.

Persze a videó mellett szöveges formában ott van a lényeg is:

„A videó mosolyt csalhat az arcokra, de a poén mögött azért van egy fontos üzenet is: az ittas kerékpározás könnyen eséssel, sérüléssel vagy balesettel végződhet. Ha nem érzed magad teljesen biztosnak a nyeregben, inkább told haza a biciklit.”

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