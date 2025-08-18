podcastlabdarúgássportziccer - podcast
Ziccer

Vízhordó vagy kulcsember – mi lesz Szoboszlai szerepe az új Liverpoolban?

admin Kálnoki Kis Attila admin Kele János
2025. 08. 18. 18:28
Győzelemmel kezdte a Premier League új szezonját a Liverpool, amelyben új szerepet tölt be Szoboszlai Dominik is. De vajon benne volt bekapott gólban? És mit kell másképp csinálnia hatosként, mint tízes poszton játszva? Mennyit mondanak el a teljesítményéről pusztán az adatok? Megbeszéltük a legfrissebb Ziccerben.

Kéri András Dániellel, a Sport TV állandó szakértőjével és a Juventus Academy edzőjével elsősorban és mindenekelőtt a Liverpool szezonrajtját veséztük ki. Hosszasan elemeztük Szoboszlai Dominik új szerepét, azt, mennyire fekszik neki, hogy mélyebben játszhat, és előnyére válik-e a játékának, ha többet van a lábán a labda, mint a korábbi idényekben. Szóba került Kerkez Milos szerepe, és az is, mit mutat meg Arne Slot csapatának játéka a holland edző javíthatatlanul romantikus futballfelfogásából. De vajon kinek a hibája, hogy a Poolt rendszeresen megkontrázzák az utóbbi meccseken? A maradékvédekezésben van a hiba, vagy kevesebb kockázatot kellene vállalni elöl?

Szoboszlai Dominik hibáját sem kentük el, de megpróbáltuk megmagyarázni, mi vezeti ilyen helyzetekben az edző és a játékosok gondolkodását.

Az adás második részében a futballvilágot tótágast állító adatforradalom hatásait vettük sorra. Megpróbáltuk megfejteni, milyen irányba tereli a sportág nyilvánosságát az, hogy tömegével állnak rendelkezésre a meccsek különféle szegmenseit leíró adatok, de azt sem rejtettük véka alá, milyen gyakori, hogy ezeknek az adatoknak a felsorolása valójában a mondanivalót váltja ki egyes futballmagyarázóknál. Kísérletet tettünk a médiaipar és a futballszakma szétszálazására, arra, hogy megmutassuk, mik a modellépítés korlátai, de még a játékosok futásteljesítményét mérő módszertant is kontextusba helyeztük. Végül abban állapodtunk meg, hogy pusztán adatokból nem lehet dolgozni, a meccsnézés pedig még mindig olyan szükséglet, ami nélkül senki nem élhet azok közül, akik meg akarják érteni, mi zajlik a futballpályán.

Kapcsolódó
Szoboszlai arról, hogy Szalah több alkalommal sem tette le neki a labdát: Erről valószínűleg beszélgetni fogok vele
A magyar középpályás hátrébb játszott, mint tavaly, de úgy érzi, ez a szerep jobban fekszik neki.
Kapásból, a léc alá.
A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben. Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.
Hiszti vagy jogos kritikák – mi van az NB I-es magyarszabály hátterében?
Mi lesz Szoboszlaival Liverpoolban? – öt dolog, amit már nagyon várunk a következő futballszezonban
VAR, túlzsúfolt meccsnaptár, influenszerek – a modern futball öt legidegesítőbb jelensége
PSG–Inter: történelmi vereség, tökéletes presszing – és egy kellemetlen magyar mellékszál
Gulácsi visszavonulása a válogatottból – meddig lehet magyar valaki, ha másképp gondolkodik?
Csak akkor rasszizmus a cigányozás, ha az UEFA is hallja
Miért most hosszabbít Rossival az MLSZ?
Tótágast is állhat az MLSZ, ha a tudás hiányzik leginkább a magyar futballból
Fejben nőtt a magyar futball fölé Szoboszlai
Ha az MLSZ és az állami sportmédia sem veszi komolyan az NB I-et, mi miért vennénk?
Szlovéniában legalább megpróbálják azt a sportágat játszani, amit a világelit, nálunk erre se akarat, se ambíció
Bolognává trancsírozta a Juventust Thiago Motta, mennie kellett
Legszívesebben bebólintaná nyolcról, de az már nem megy – Orbán Viktor tisztázatlan szerepe a magyar futballban
Attól még, hogy kikaptunk a törököktől, nem kell elásni a játékosokat
Kele János: Szoboszlai abszolút értéken jobb futballista, mint Puskás
Szoboszlai Dominik akkor is jó, amikor nem az?
Több albánt ad az NB I-nek Magyarország második legjobb akadémiáját fenntartó klub, mint magyart
Szoboszlai világklasszis játékos, bármit is állítson róla Jamie Carragher
Pető Péter: Kubatov Gáboréknak beszűkült a futballképzelete
Jobb ma egy Havertz, mint holnap egy Haaland
