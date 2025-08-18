Kéri András Dániellel, a Sport TV állandó szakértőjével és a Juventus Academy edzőjével elsősorban és mindenekelőtt a Liverpool szezonrajtját veséztük ki. Hosszasan elemeztük Szoboszlai Dominik új szerepét, azt, mennyire fekszik neki, hogy mélyebben játszhat, és előnyére válik-e a játékának, ha többet van a lábán a labda, mint a korábbi idényekben. Szóba került Kerkez Milos szerepe, és az is, mit mutat meg Arne Slot csapatának játéka a holland edző javíthatatlanul romantikus futballfelfogásából. De vajon kinek a hibája, hogy a Poolt rendszeresen megkontrázzák az utóbbi meccseken? A maradékvédekezésben van a hiba, vagy kevesebb kockázatot kellene vállalni elöl?

Szoboszlai Dominik hibáját sem kentük el, de megpróbáltuk megmagyarázni, mi vezeti ilyen helyzetekben az edző és a játékosok gondolkodását.

Az adás második részében a futballvilágot tótágast állító adatforradalom hatásait vettük sorra. Megpróbáltuk megfejteni, milyen irányba tereli a sportág nyilvánosságát az, hogy tömegével állnak rendelkezésre a meccsek különféle szegmenseit leíró adatok, de azt sem rejtettük véka alá, milyen gyakori, hogy ezeknek az adatoknak a felsorolása valójában a mondanivalót váltja ki egyes futballmagyarázóknál. Kísérletet tettünk a médiaipar és a futballszakma szétszálazására, arra, hogy megmutassuk, mik a modellépítés korlátai, de még a játékosok futásteljesítményét mérő módszertant is kontextusba helyeztük. Végül abban állapodtunk meg, hogy pusztán adatokból nem lehet dolgozni, a meccsnézés pedig még mindig olyan szükséglet, ami nélkül senki nem élhet azok közül, akik meg akarják érteni, mi zajlik a futballpályán.