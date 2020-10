A Győr nyerte a veretlenek BL-rangadóját

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 32-25-re legyőzte a dán Odense HB csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.

A hazaiak keretéből Puhalák Szidónia és Laura Glauser hiányzott. A vendégek bemutatása során a legnagyobb tapsot a holland irányító, Cornelia Nycke Groot kapta, aki 2015 és 2019 között háromszor nyert Bajnokok Ligáját győri színekben.

A negyedik percben Görbicz Anita büntetőből megszerezte első gólját a találkozón, amely pályafutása ezredik találata volt a BL-ben.

A világbajnok holland kapus, Tess Wester bravúros védései miatt eleinte nem tudtak ellépni a hazaiak, de pontosabb támadójátékuknak és Silje Solberg hárításainak köszönhetően a 17. percben már négy góllal vezettek.

Az Odense létszámfölényes akciókkal igyekezett csökkenteni hátrányát, vagyis támadásban levitte a kapusát, ám ez nem vezetett eredményre, így a szünetben a jól védekező címvédő 16-11-re vezetett.

Stine Oftedal irányításával a második félidőt is jól kezdte az ETO, amely a 39. percben kettős emberhátrányból is betalált, és a továbbiakban is tartotta 5-6 gólos előnyét. Veronica Kristiansen az első játékrész után a másodikban is remekül játszott, csapata pedig végig vezetve, a vártnál is magabiztosabban nyert. A dán együttesnek ez volt az első pontvesztése a BL mostani idényében.

A mezőny legeredményesebb játékosa két világbajnok balátlövő volt, ugyanis a vendégeknél a holland Lois Abbingh és a hazaiaknál a norvég Kristiansen is hét találatig jutott.

A két csapat harmadik alkalommal találkozott egymással, és harmadszor is az ETO győzött. A győriek a BL-ben rekordot jelentő 41 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek, ami 2018 januárja óta tart.

A Ferencváros vasárnap 14 órától a dán Esbjerg vendége lesz, a két győzelemmel és két döntetlennel álló Győr pedig egy hét múlva a román Ramnicu Valcea együttesét fogadja a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 4. forduló, B csoport: Győri Audi ETO KC – Odense HB (dán) 32-25 (16-11)

Kiemelt kép: MTI/Krizsán Csaba