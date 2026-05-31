30 évesen visszavonult az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 31. 13:11
Harmincévesen visszavonult az aktív versenyzéstől Hárspataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja.

Az MTK sportolóját a szakszövetség honlapjának beszámolója szerint az UTE Jégcsarnokban zajló országos bajnokság szombati versenynapján búcsúztatták el ünnepélyesen.

Hárspataki Gábor legnagyobb sikereként bronzérmet szerzett a 2021-es tokiói játékokon a 75 kilogrammos kategóriában – az öt éve készült interjúnkat itt olvashatja el.

Ugyancsak harmadikként végzett 2013-ban a junior-világbajnokságon, s a 2014-es korosztályos Eb-n is.

A sokszoros magyar bajnok 2015-ben az U21-es korosztályban Európa-bajnoki címet érdemelt ki, majd ugyanabban az évben világbajnok is lett a 21 éven aluliaknál. 2017-ben bronzérmet, 2018-ban pedig ezüstérmet nyert a felnőtt Eb-n, s harmadikként zárt a 2019-es minszki Európa-játékokon.

Utolsó kiemelkedő világversenyes eredményeként a 2023-as, budapesti világbajnokságon ezüstérmet akasztottak a nyakába.

Hárspataki Gábor: Amikor fejbe rúgtam az ellenfelet, azt éreztem, mintha 10 millió magyar állt volna mellettem
Felbosszantja, ha eszébe jut, hogy a karatét a breaktánc szoríthatja ki az olimpiai programból. A barátai attól féltek, hogy gyorsan eltapsolja az olimpia bronzért járó 28,5 milllió forintot. Tokióban minden összeállt, de mázlija is volt, mert orrtörése miatt simán leléptethették volna, de megúszta. Interjú Hárspataki Gáborral.
