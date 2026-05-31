„Még mindig sokkos állapotban vagyok” – a születésnapján kapott nagy pofont a Garros négyszeres bajnoka

A 25 éves lengyel klasszis pályafutása során eddig hatszor nyert Grand Slam-tornát, ebből négyszer (2020, 2022, 2023, 2024) a Roland Garroson diadalmaskodott. Miután a 2025-ös elődöntőben kikapott a világelső Arina Szabalenkától, idén eltökélt szándéka volt visszaszerezni a párizsi trónt. Ennek érdekében a felkészülés során még a salakpálya királyával, Rafael Nadallal is együtt dolgozott.

Az első három fordulóban minden ment is, mint a karikacsapás, ellenfeleit két sima szettben búcsúztatta. A nyolcaddöntőben aztán az ukrán Marta Kosztyuk ellen nem jött össze ugyanez.

Hiába a sok break

Pedig jól kezdődött a meccs. A 25. születésnapján pályára lépő Swiatek 3:3 után elvette ellenfele adogatását, aki ugyan visszabreakelt, de a lengyel ugyanezt tette. 5:4-nél a játszmáért adogathatott, de Kosztyuk egy nagyszerű sorozattal három játékot nyet zsinórban, és meglepetésre 7:5-re hozta a szettet.

Na, majd a folytatásban, gondolta Swiatek, aki a második játszmát breakkel kezdte, aztán összeomlott, és sorozatban hat játékot elbukva 1 óra 39 perc játék után 7:5, 6:1-es vereséget szenvedett.

Még mindig sokkos állapotban vagyok. Legyőzni egy ilyen játékost, aki már négyszer nyert itt. El sem hiszem

– mondta Kosztyuk a meggyőző győzelme után.

Az ukrán nagyszerű formában van, az előző két tornát ugyanis megnyerte:

áprilisban Rouenban nem talált legyőzőre, május másodikán pedig a madridi WTA-tornát nyerte meg, azaz mostani sikerével sorozatban a 15. győzelmét aratta.