iga swiatekmarta kosztyukroland garrosroland garros 2026
Sport

„Még mindig sokkos állapotban vagyok” – a születésnapján kapott nagy pofont a Garros négyszeres bajnoka

PARIS, FRANCE - MAY 31: Marta Kostyuk (R) of Ukraine celebrates after winning the match against Iga Swiatek (L) of Poland during their Women's Singles fourth round, on Day Eight of the 2026 French Open tennis tournament at the Roland-Garros Complex in Paris on May 31, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu
MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP
Iga Swiatek (balra) bő másfél óra után gratulálhatott Maria Kosztyuknak
24.hu
2026. 05. 31. 14:40
PARIS, FRANCE - MAY 31: Marta Kostyuk (R) of Ukraine celebrates after winning the match against Iga Swiatek (L) of Poland during their Women's Singles fourth round, on Day Eight of the 2026 French Open tennis tournament at the Roland-Garros Complex in Paris on May 31, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu
MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP
Iga Swiatek (balra) bő másfél óra után gratulálhatott Maria Kosztyuknak
Már a francia nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében kiesett a négyszeres bajnok Iga Swiatek, aki a 2019-es bemutatkozása óta nem búcsúzott ennyire korán.

A 25 éves lengyel klasszis pályafutása során eddig hatszor nyert Grand Slam-tornát, ebből négyszer (2020, 2022, 2023, 2024) a Roland Garroson diadalmaskodott. Miután a 2025-ös elődöntőben kikapott a világelső Arina Szabalenkától, idén eltökélt szándéka volt visszaszerezni a párizsi trónt. Ennek érdekében a felkészülés során még a salakpálya királyával, Rafael Nadallal is együtt dolgozott.

Az első három fordulóban minden ment is, mint a karikacsapás, ellenfeleit két sima szettben búcsúztatta. A nyolcaddöntőben aztán az ukrán Marta Kosztyuk ellen nem jött össze ugyanez.

Hiába a sok break

Pedig jól kezdődött a meccs. A 25. születésnapján pályára lépő Swiatek 3:3 után elvette ellenfele adogatását, aki ugyan visszabreakelt, de a lengyel ugyanezt tette. 5:4-nél a játszmáért adogathatott, de Kosztyuk egy nagyszerű sorozattal három játékot nyet zsinórban, és meglepetésre 7:5-re hozta a szettet.

Na, majd a folytatásban, gondolta Swiatek, aki a második játszmát breakkel kezdte, aztán összeomlott, és sorozatban hat játékot elbukva 1 óra 39 perc játék után 7:5, 6:1-es vereséget szenvedett.

Még mindig sokkos állapotban vagyok. Legyőzni egy ilyen játékost, aki már négyszer nyert itt. El sem hiszem

– mondta Kosztyuk a meggyőző győzelme után.

Az ukrán nagyszerű formában van, az előző két tornát ugyanis megnyerte:

áprilisban Rouenban nem talált legyőzőre, május másodikán pedig a madridi WTA-tornát nyerte meg, azaz mostani sikerével sorozatban a 15. győzelmét aratta.

Kapcsolódó
PARIS, FRANCE - MAY 29: Winner Joao Fonseca (R) of Brazil greets his Serbian rival Novak Djokovic (L) at the end of the their Men's Singles third round on Day Six of the 2026 French Open at Roland Garros in Paris, France on May 29, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu
„Nem hiszem, hogy sokat hibáztam, egyszerűen jobb volt” - lehet, Novak Djokovic lejátszotta utolsó mérkőzését?
A szerb klasszis kicsit depressziós a vereség után, és nem tudja, hogyan tovább.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Schäfer András: Ha megvered az angolokat 4-0-ra, aztán kikapsz az írektől egy 96. perces góllal, azt sokan nem tudják elhelyezni, mert mindig csak a két véglet létezik

Friss

Népszerű

Összes
Szurkolók várják a BL-döntő eredményét
„Ez már a felső egy százaléknak szól” – ilyen volt a hangulat a városban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik