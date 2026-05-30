Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere számára nem csupán a BL-döntő súlya fontos, hanem az ellenfél is: a spanyol szakember ugyanis aktív játékosként tizennyolc hónapig, 2001 januárja és 2002 júniusa között játszott a Paris Saint-Germainben.

A fiatal középpályást a PSG akkori edzője, Luis Fernandez még a Bilbao mestereként szúrta ki a Barcelona B-ben, így a profi debütálására a Ligue 1-ben került sor.

Ez volt az első profi tapasztalatom, és minden percét imádtam. Még mindig hálás vagyok a klubnak, amely 17 éves koromban hitt bennem. Igazi ugródeszka volt számomra, olyan csapattársakkal, akik játékossá formáltak, és akik fellobbantották bennem a vágyat, hogy a jövőben menedzser legyek: Ronaldinho, Anelka, Okocha, Pochettino, Heinze… hihetetlen névsor

– idézte a Le Monde.

Miután a Manchester Citynél Pep Guardiola asszisztense lett, állítólag a PSG 2023 tavaszán meg akarta szerezni, ám Christophe Galtier utódja végül Luis Enrique lett.