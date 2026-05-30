BL-döntő: PSG-Arsenal 0-1 (élő)

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 30. 17:24FRISSÍTVE: 2026. 05. 30. 19:01
A francia Paris Saint-Germain a címvédésre, az angol Arsenal pedig története első győzelmére hajt az idei BL-döntőben. Ami számunkra is különleges, hiszen a döntőt a budapesti Puskás Arénában rendezik.

Bajnokok Ligája, döntő:

PSG (francia) – Arsenal (angol) 0-1 (0-1)
Budapest, Puskás Aréna
v.: Siebert (német)
PSG: Szafonov – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia.
Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Ödegaard, Rice, Lewis-Skelly – Saka, Havertz, Trossard.
gól: Havertz (6.)

45+6'
Dajka Balázs

Ez vicces volt

Az Arsenal jött volna szöglettel, ám az egygólos előnyben lévő csapat még úgy sem sietett, hogy egy az egyik legnagyobb fegyvere. Siebert spori megunta a komótos készülődést, és inkább lefújta az első félidőt.

45+5'
Dajka Balázs

Fabián Ruiz meglepte kicsit Rayát

Vitinha ügyesen emelte ki Fabián Ruiznak a labdát balra, akinek volt némi ideje és helye is, de nem nézett középre, hanem a kaput célozta meg, meg is lepte némileg Rayát, akiről kijött a labda, ám másodjára javított az angolok kapusa.

43'
Dajka Balázs

Végre történt valami

Nuno Mendes verte meg Mosquerát, majd az alapvonaltól középre lőtte a labdát, amibe Saliba csak belekapni tudott, így két PSG-játékos is lehetőséghez jutott, de épp egymást zavarták, mert Fabián Ruiz elfejelte a lőni készülő Kvarachelia elől.

18:39
Dajka Balázs

Gabriel, a tank

Pár perce Mendest taposta le vétlenül, most pedig egy Arsenal-szabadrúgás után karistolta végig a stoplissal a földe kerülő Fabián Ruiz oldalát.

FRANCK FIFE / AFP Az Arsenal brazil védője, a 6-os számú Gabriel Magalhaes (balra), az Arsenal német középpályása, a 29-es számú Kai Havertz (középen) és a Paris Saint-Germain brazil védője, az 5-ös számú Marquinhos a labdáért ugrik a Paris Saint-Germain (PSG) és az Arsenal FC közötti UEFA Bajnokok Ligája-döntőn a budapesti Puskás Arénában.
18:33
Dajka Balázs

20 méteren belül az összes Arsenal-játékos

Amióta Arteta csapata megszerezte a vezetést, masszívan bekkel, élő falat húzott fel a 16-os környékén. A PSG tele van olyan játékosokkal, akik erősek egy az egy ellen, de egyelőre nincs meg az ellenszer az Arsenal-retesz ellen.

18:28
Dajka Balázs

Ez fájhatott

Saka beadása után Szafonov merész kivetődéssel paskolta el a labdát, ám a menteni próbáló társa, Marquinhos eltalálta a tarkóját. Az orosz kapust ápolni kell.

18:26
Dajka Balázs

Ivószünet

Amíg a két csapat játékosai felfrissítik magukat, addig itt vannak az első felvonás első felének statisztikái:

Labdabirtoklás: 75-25 százalék
Kapura lövések: 1-1
Kaput eltaláltó lövések: 0-1.
Jó passzok: 145-37.

18:24
Pincési László

Örökre hálás a PSG-nek az Arsenal edzője

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere számára nem csupán a BL-döntő súlya fontos, hanem az ellenfél is: a spanyol szakember ugyanis aktív játékosként tizennyolc hónapig, 2001 januárja és 2002 júniusa között játszott a Paris Saint-Germainben.

A fiatal középpályást a PSG akkori edzője, Luis Fernandez még a Bilbao mestereként szúrta ki a Barcelona B-ben, így a profi debütálására a Ligue 1-ben került sor.

Ez volt az első profi tapasztalatom, és minden percét imádtam. Még mindig hálás vagyok a klubnak, amely 17 éves koromban hitt bennem. Igazi ugródeszka volt számomra, olyan csapattársakkal, akik játékossá formáltak, és akik fellobbantották bennem a vágyat, hogy a jövőben menedzser legyek: Ronaldinho, Anelka, Okocha, Pochettino, Heinze… hihetetlen névsor

idézte a Le Monde.

Miután a Manchester Citynél Pep Guardiola asszisztense lett, állítólag a PSG 2023 tavaszán meg akarta szerezni, ám Christophe Galtier utódja végül Luis Enrique lett.

18:23
Aranyossy Áron

Az Arsenal-szurkolók le se tagadhatnák, hogy angolok

Akkora vastaps jár minden jó megoldásért, mintha a fülén pörgetné a csapatuk a labdát. Jó szerelés? Taps. Okos visszagurítás? Taps. Nehéz helyzetben tisztázás? Tapsvihar. David Raya egy nyomás nélkül összeszedett labdáért is megdicsőül. Így néznek meccset az angolok. Nem újdonság, de érdekes élőben látni, hallani.

18:23
Marosi Gergely

Ajjajj, bajban a PSG a statisztika alapján

Talán meglepő, de 2017/18 óta (Real Madrid–Liverpool 3–1) nem volt olyan Bajnokok Ligája-döntő, amelyen mindkét mérkőző fél betalált. Azóta: 2–0, 1–0, 1–0, 1–0, 1–0, 2–0 és 5–0, a vesztes csapatok drukkerei nem sok mindennek örülhettek…

18:15
Dajka Balázs

Ronaldo, Mandzukic, Havertz

Havertz lett a harmadik olyan játékos, aki két különböző csapat (esetében Chelsea és Arsenal) színeiben is betalált egy BL-döntőben. Előtte ez Cristiano Ronaldónak (Manchester United, Real Madrid), valamint Mario Mandzukicnak (Juventus, Bayern München) jött össze.

6'
Dajka Balázs

Vezet az Arsenal!

Havertz lépett ki a bal oldalon, és éles szögből felvarrta a labdát a léc alá. Hoppá!

NICOLAS TUCAT / AFP Kai Havertz, az Arsenal német csatára (balra) szerzett vezetést a Puskás Arénában
1'
Dajka Balázs

Elindult a döntő!

Szokásos szerelésében mindkét csapat: az Arsenal piros-fehérben, a PSG sötétkékben játszik a döntőben.

17:56
Dajka Balázs

Összejön a 3/3 az angoloknak?

A Crystal Palace megnyerte a Konferencia Ligát, az Aston Villa az Európa Ligát, és az Arsenal teheti teljessé az angol dominanciát. 1990-ben az olaszok taroltak, akkor a BEK-et a Milan, a KEK-et a Sampdoria, az UEFA Kupát a Juventus nyerte.

17:52
Dajka Balázs

Tíz PSG-játékos ott volt a tavalyi döntőben is

Az egyetlen változtatás a kapusposzton volt, de kényszerből, hiszen Donnarumma eligazolt a Manchester Cityhez. A többiek mind ott voltak az Inter elleni 5-0 alkalmával, és most is bevetette őket Luis Enrique.

Utoljára a Real állt fel egymás utáni döntőkben úgy, hogy tíz kezdőjátékos megegyezett az egy évvel korábbi felállásból. A Real meg is nyerte mind a 2017-es, mind a 2018-as finálét.

17:47
Futó Csaba

Már épül a színpad

Perceken belül minikocenrtet ad a The Killers. Az UEFA még márciusban jelentette be, hogy az amerikai együttes vezeti majd fel a budapesti döntőt.

17:42
Dajka Balázs

Csak a negyedik olyan döntő, amikor fővárosi csapatok ütköznek meg

Az eddigi három hasonló párosítás:

1962: Benfica (lisszaboni) – Real Madrid 5-3
1966: Real Madrid – Partizan (belgrádi) 2-1
1971: Ajax (amszterdami) – Panathinaikosz (athéni) 2-0.

17:36
Marosi Gergely

Ötödször játsszik kupameccset nálunk a PSG

A Paris Saint-Germain négy európai kupamérkőzést vívott meg eddig Magyarországon. Az első kettőt két napon belül Székesfehérváron a Videoton ellen (1984. november 7. és 8., az előbbi 2–0-s fehérvári vezetésnél köd miatt félbeszakadt, a második 1–0-s Vidi-sikerrel és magyar továbbjutással végződött), a harmadikat a Fáy utcában a Váccal (Vác–PSG 1–2, összesítésben 1–5), a negyediket pedig a Megyeri úton (Újpest–PSG 0–1, összesítésben 0–4).

Giorgio Chiellini a 24.hu-nak: A gyerekeknek egy-egy szó tőlem többet jelenthet, mint a saját szüleiktől

