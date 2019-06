Anthony Joshua megkapja a visszavágót a mexikó Pusztító ellen

Az egész világot meglepte, hogy a pocakos Andy Ruiz Jr. le tudta győzni az addig a veretlen Anthony Joshuát vasárnap. A Pusztító becenévre hallgató bokszoló négyszer padlóra is küldte a jóval esélyesebbnek hitt bunyóst, aki hét menetig bírta a püfölést.

Az ökölvívók szerződésében akadt egy kitétel, amellyel azonnal élt is Ruiz menedzsmentje, így aztán télen sor kerül a visszavágóra.

– tette közzé Ruiz menedzsere, Eddie Hearn a keddi sajtótájékoztatón.

After meetings with AJ, Rob Mc and the management team in NY, we have today triggered the contracted rematch clause with Andy Ruiz Jnr. The fight will take place in Nov/Dec at a venue to be confirmed shortly.

— Eddie Hearn (@EddieHearn) 2019. június 4.