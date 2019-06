Ruiz olykor még csipkedi magát, hogy elhiggye, tényleg megverte Joshuát

A boksztörténelem egyik legnagyobb meglepetését hozta Anthony Joshua első amerikai mérkőzése, ugyanis az eddig veretlen nehézsúlyú bokszkirályt úgy győzte le a korábban esélytelennek tartott Andy Ruiz, hogy a brit négyszer is padlóra került a New York-it ütközet során. Ruiz ezzel a történelem első mexikói nehézsúlyú világbajnoka, ráadásul rögtön négy övet (WBA, WBO, IBF, IBO) szerzett magának.

A pocakos mexikói kiütötte a verhetetlennek hitt Anthony Joshuát Ruiz négyszer padlóztatta a nehézsúly királyát, minden idők talán legnagyobb meglepetést okozva nyert.

A Pusztítónak becézett, nagydarab öklöző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón jól láthatóan még fel sem fogta, mi is történt igazán. Mint mondta, ismét csak sikerült bizonyítania, hogy őt nem lehet leírni, még onnan is visszajött, hogy a harmadik menetben rá is kellett számolni egyszer.

A vérem segített és én vagyok az első mexikói nehézsúlyú világbajnok. Még mindig meg kell csípjem magam, hogy elhiggyem. Őrület!

– mondta Ruiz, aki aztán hatalmas tapsot kapott ekkor az újságíróktól.

A mexikói származású bunyósról korábban külön is írtunk:

A 120 kilós Pusztító, akit mindenki lenéz A majdhogynem a semmiből előbukkant Andy Ruiz megütötte a főnyereményt: a nehézsúly királyával, Anthony Joshuával bokszolhat New Yorkban.

Ami Joshuát illeti, méltósággal viselte a vereséget, többször is hangoztatta, ez az este a riválisáé volt, sokkal jobban bokszolt, megérdemelten nyert, úgyhogy nincs más dolga, mint hogy élvezze ki a sikert. Ő annyira magabiztos volt, hogy nem is foglalt le visszavágót a szerződésben, de szeretne mindenképpen még egyszer bunyózni majd Ruizzal, és az ügynöke, Eddie Hearn szerint november-december magasságában lehet majd egy visszavágó Nagy-Britanniában.

Jó családból jövök, de azért volt már komoly pofon az életem. Mélyebb szarból is kimásztam már életemben

– ígérte Joshua.

Akinek a vereségét egyébként nagy örömmel fogadta Deontay Wilder, az amerikai azt írta a Twitteren, hogy most látszik igazán, hogy Joshua karrierje óriási kamu. Tyson Fury viszont kiállt a brit mellett, ő azon a véleményen van, hogy ilyen sport az ökölvívás, vannak jobb és rosszabb napok, Joshua pedig már sokszor bizonyított az életében, most nincs más dolga, mint újratervezni és visszavágni.

A teljes meccs:

Nyitókép: Al Bello/Getty Images