Joshua legyőzése csak a kezdet volt a bokszvilágot sokkoló Ruiznak

A nehézsúly első mexikói világbajnoka, Andy Ruiz Jr. belépett a nagyágyúk közé, a riválisok sorban fognak állni azért, hogy vele bokszolhassanak. Anthony Joshua is, de nem biztos, hogy megéri azonnal fejest ugrania egy visszavágóba.

Nemcsak az év, hanem a boksztörténelem egyik legnagyobb meglepetését hozta Andy Ruiz és Anthony Joshua New York-i mérkőzése. A hibátlan mérleggel érkező brit ökölvívó eddig mindenkit eltakarított, aki az útjába került, még Vlagyimir Klicskót is nyugdíjba küldte, míg a nagyvilág számára kevésbé ismert ellenfele az utolsó pillanatban tudta meg, hogy egyáltalán ringbe állhat a világbajnok ellen.

A mexikói a harmadik menetben padlóra is került, de aztán kegyelmet nem ismerve ütötte le négyszer is Joshuát, akit a hetedik menetben már nem engedtek tovább küzdeni.

A vélemények megoszlanak arról, hogy valóban akkor kellett-e beszüntetni a mérkőzést, pedig a válasz egyértelmű: jó döntést hozott a mérkőzésvezető. Anthony Joshua elveszítette a mérkőzést, a folytatás csak ennek a ténynek az elodázása lett volna, miközben veszélybe sodorták volna a sportoló egészségét.

A Pusztítónak becézett Andy Ruiz így első mexikóiként lett nehézsúlyú világbajnok – bár Kaliforniában született és él, szülei mexikói bevándorlók –, az élete pedig annyi év küzdelem után végre egyenesbe került. Egyszer már megkapta a lehetőséget, hogy betörjön a nagyfiúk közé, akkor még kikapott Joseph Parkertől – akit egyébként Joshua magabiztosan vert –, a második dobását azonban már nem hagyta ki.

Ruiz megütötte a főnyereményt

A három komolyabb és egy kevésbé lényeges öv (WBA, WBO, IBC és az IBO) mellett a boksz új királya óriásit kaszál, és nem csak az ezért a mérkőzését kapott 7 millió dollárral. Bár már túl van 34 profi meccsen, gyakorlatilag új fejezetet nyithat a karrierjében: gondoljunk csak bele milyen gálák várnak még rá. Győzelme után sorban fognak állni érte a sztárok, a lábát az első lehetséges alkalommal Joshuába törlő Deontay Wilder, vagy Tyson Fury és Dillian Whyte – hogy csak párat említsünk. És még mindig ott a lehetőség arra, hogy legyen egy visszavágó a brit ellen.

Az utóbbit képviselő Eddie Hearn már be is mondta, hogy november-december környékén lehet egy második felvonása a párharcnak Nagy-Britanniában. Szinte már látni is a posztereket és a tévészpotokat, amelyek a lováról a porba zuhanó, de onnan a lehető leggyorsabban felálló király meséjét építik fel – garantált a telt ház a londoni Wembley-ben vagy a cardiffi Millenium Stadionban.

Csakhogy nagyot fordult a világ, Ruiz, ha nem is lett hirtelen a legjobb a királykategóriában, de kiemelt státuszba került, ő az a bokszoló, akit meg kell verni. És ő Mexikóban szeretné a visszavágót.

Márpedig az sem lenne kisebb felhajtás, mint a brit mérkőzés, sőt, lehet még nagyobbat is szólna. Ehhez talán még Joshuára sincs szüksége, pusztán ő maga, mint Mexikó első nehézsúlyú világbajnoka, tömegeket vonzana, szinte mindegy, ki az ellenfél.

Joshuának reszeltek?

Nagyot esni csak magasról lehet, ezt most a brit is megtapasztalta, bár azt meg kell adni neki, hogy elég jól viselte a vereséget és nem arról kezdett beszélni, hogy ő maga mit rontott el, hanem arról, hogy a Madison Square Gardenben Andy Ruiz volt a jobb. Persze, ha valakit négyszer küldenek padlóra, ott nehéz lenne elvitatni a rivális győzelmét.

Anthony Joshua vereségével kapcsolatban számos kérdés vetődött fel.

Nem készült fel megfelelően?

Lenézte Ruizt?

Hiányzik belőle a szív és az akarat?

Üvegből van az álla?

És, mint az ilyen meglepetéseknél mindig, most is sokan bundát kiáltanak.

Utóbbival nem is érdemes foglalkozni, nincs rá semmi bizonyíték és jobb abban hinni, hogy a sportban tényleg bármi megtörténhet, mint egy legyintéssel elintézni a váratlant. Andy Ruiz képzett bokszoló és bár radar alatt repült, miért ne verhetné meg egy mérkőzésen az aktuális legjobbat?

A többi viszont mind-mind érdekes témakör. Joshua eddig nem olyannak tűnt, mint aki ellógta volna a felkészülést, így ezt kizárnánk, az viszont előfordulhat, hogy lenézte Ruizt, aztán már nem tudott mit kezdeni azzal, hogy egy megállíthatatlan pofongép lett a mexikóiból, miután a földre került.

Hogy az álla probléma lehet, az már nem először derül ki, Klicsko is padlóra küldte korábban és azóta is voltak olyan meccsei, amikor lendületét vesztette egy-két ütés után. De, ha tényleg akkora gondot okozna, mint azt most sokan mondják, akkor nem állt volna fel a padlóról négyszer is. Merthogy ő a leléptetése előtt is jól láthatóan azt mondta, hogy részéről mehet tovább. Ezzel egyébként arra is megkaptuk a választ, hogy mekkora akarat van benne, kevesen lettek volna erre képesek.

Anthony Joshua vereséget szenvedett New Yorkban, nem pedig feladta.

És nem ő az első bokszsztár, aki elveszti hibátlan mérlegét, a legnagyobbakkal is előfordult már korábban, mint ahogy a jövőben is elő fog. Ahogy ő mondta, volt már mélyebben is, és az életútját elnézve hihetünk is neki. A legendák azonban felálltak egy ilyen pofonból, és bizonyították, hogy megingása bárkinek lehet, de egy karriert egészében érdemes nézni.

Épp ezért is fontos, hogyan dönt Joshua és Hearn a folytatást illetően. Nem biztos, hogy megéri azonnal egy Ruiz elleni visszavágóra ráfeküdni – bár a hírek alapján ez fog bekövetkezni -, a britből hiányzott a tőle megszokott magabiztosság már a bevonulásnál is, először hagyta el a jól megszokott közegét is. Emellett a Klicsko elleni mérkőzés óta folyamatosan alakul át, lesz kevésbé agresszív a stílusa, ami nem biztos, hogy az előnyére válik. Egy újabb vereség, ha nem is kaszálná el, de nagyon visszavetné a karrierjét.

Bárhogy is dönt a két ökölvívó, összességében jól jártunk, mert az éveken át kevésbé érdekes és színes nehézsúly az utóbbi években újra pezseg. Márpedig a súlyos pofonokra a bokszot nem követők is felkapják a fejüket, úgyhogy ezzel az őrülettel, ami most zajlik, a sportág jár a legjobban.

