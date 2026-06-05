Trócsányi a 24.hu-nak: Még az ülésteremben sem tartózkodhatok a Sulyok-ügy tárgyalásán

Megkérdeztük a Velencei Bizottság magyar tagját, Trócsányi László volt igazságügyi minisztert, hogy mit gondol Sulyok Tamás köztársasági elnök tervezett eltávolításáról, valamint Lattmann Tamás nemzetközi jogászt, hogy milyen következményei lehetnek a Velencei Bizottság állásfoglalásának, amelyet maga Sulyok kért a testülettől, mert szerinte elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő.

Trócsányi azt emelte ki, hogy magyar tagként nem vehet részt a vitában, Lattmann szerint azonban az Orbán-kormány volt miniszterének biztos ki fogják kérni informálisan a véleményét.