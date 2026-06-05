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Belföld

Trócsányi a 24.hu-nak: Még az ülésteremben sem tartózkodhatok a Sulyok-ügy tárgyalásán

Mohos Márton / 24.hu
Trócsányi László Schadl György ügyének tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-én.
admin Kozák Dániel
2026. 06. 05. 15:11
Mohos Márton / 24.hu
Trócsányi László Schadl György ügyének tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-én.
Trócsányi Lászlónak, a Velence Bizottság magyar tagjának nem lesz szerepe a Sulyok-ügy tárgyalásán, ugyanis összeférhetetlenség miatt nem is vehet részt a tanácskozáson. Lattmann Tamás nemzetközi jogász pedig arra hívta fel figyelmünket, hogy a Velencei Bizottság dokumentumából az a Fidesz akar majd politikai kampányt kovácsolni, amely korábban fütyült a testület Orbán-kormányt elítélő állásfoglalásaira.

Megkérdeztük a Velencei Bizottság magyar tagját, Trócsányi László volt igazságügyi minisztert, hogy mit gondol Sulyok Tamás köztársasági elnök tervezett eltávolításáról, valamint Lattmann Tamás nemzetközi jogászt, hogy milyen következményei lehetnek a Velencei Bizottság állásfoglalásának, amelyet maga Sulyok kért a testülettől, mert szerinte elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő.

Trócsányi azt emelte ki, hogy magyar tagként nem vehet részt a vitában, Lattmann szerint azonban az Orbán-kormány volt miniszterének biztos ki fogják kérni informálisan a véleményét.

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