Az olvasásért meg kell küzdeni – Hajós András és Jókai Mór a Buksóban

A Mit forgat? rovatban nem írókat, szerkesztőket vagy könyvpiaci szakembereket kérdez Nyáry Krisztián, hanem a könyvkiadás világának nélkülözhetetlen szereplőit: az olvasókat. A podcast házigazdája első alkalommal Hajós Andrással beszélgetett, aki elmondta, hogy őt már gyerekkorában is sokkal inkább olvasmányai nyelvi megfogalmazása ragadta meg, ezért inkább emlékszik jó mondatokra, mint történetekre. Hajós szerint egy-egy könyv olvasása fiatalkorában még akkor is közösségi élmény volt, ha az adott regényt előző este a takaró alatt olvasta, hiszen nem csak családi körben, hanem az iskola folyósóján is meg lehetett beszélni. Ma a műveltségnek jóval kevésbé része az olvasás, ám időn túli közösségteremtő ereje mégis van:

Egy vagyok azokkal, akik ezt eddig olvasták, és egy vagyok azokkal is, akik ezentúl olvasni fogják.

A Buksó másik, Vágjunk bele! című új rovatában több szakértővel jár körül egy-egy könyvekkel és olvasással kapcsolatos problémát Nyáry Krisztián. Első alkalommal Szécsi Noémi íróval, Margócsy István irodalomtörténésszel és Bacsó Péterrel, az Eötvös Gimnázium irodalomtanárával beszélgetett arról, mit tudunk kezdeni a Jókai Mór életművével. A szakemberek egyetértettek abban, hogy Jókait egyre nehezebb olvasni, és erről nem feltétlenül csak a régies nyelvezet tehet. Margócsy felidézte, hogy 30 éve még a legolvasottabb szerzők egyike volt, aminek az az oka, hogy

nemzedékek úgy nőttek fel az iskolában, hogy Jókaival teletöltötték őket.

Mára leginkább a történelmi regények hagyományos értelmezése vált idejétmúlttá, miközben Jókai könyveit lehet izgalmas kalandregényként is olvasni. Különösen a novellák és a kései regények várnak újrafelfedezésre, amelyek korábban be sem kerültek az irodalomtörténeti kánonba.

Az elbeszélések segíthetnének Jókai örökségének megmentésében az irodalomtanár szerint is. Bacsó Péter éppen Az arany embert tanítja egy 22 fős osztályban: a diákoknak egy hónapjuk volt a regény elolvasására, ebből összesen nyolcan fejezték be, tízen eljutottak a feléig, a többiek odáig sem. Mindannyian a hosszú leíró részek miatt érezték nehézkesnek a regényt, az elbeszélésmódot pedig lassúnak találtak, miközben maga a történet tetszett nekik. A magyartanár szerint a középiskolások körében sokkal népszerűbb lenne Jókai rövidprózája, és általában is az lenne az ideális, „ha úgy lehetne tanítani Jókait, hogy nincs megmondva, hogy mit tanítsunk belőle”.

Februárban jelent meg Szécsi Noémi Jókai és a nők című művelődéstörténeti kötete, amely izgalmas életrajzi történetek mellett a műveken keresztül is vizsgálja, miért volt a saját korában teljesen újszerű az író nőkhöz való viszonya. Jókai magánéletét végig kísértek az erős női figurák, és olvasói között is egyre nagyobb tábort képviseltek a nők, örökségét mégsem vizsgálták ebből az irányból. Szécsi Noémi szerint a nőtörténeti olvasat alkalmas arra is, hogy kedvet csináljon a regényekhez is. A beszélgetés mindhárom vendége egyetértett abban, hogy bár Jókai olvashatóságáért ma meg kell küzdeni, de ez a küzdelem megéri, – ezért mindhárman ajánlottak egy-egy kevéssé ismert Jókai művet, amelyek a mai olvasók figyelmére is számot tarthatnak.

A megújult Buksó új rovataival minden második epizódban jelentkezik Nyáry Krisztián. Vágatlan verziójuk egy héttel a podcast premierje után ezután is megtekinthető lesz a YouTubeon.

Top Ten – 10 + 1 könyv Jókairól

+1