A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak

Meskó Bertalan Térkép a jövőhöz című könyvében arra vállalkozik, hogy a jövőkutatás módszereit közérthetővé, sőt, mindenki számára elsajátíthatóvá tegye. Ugyan angol nyelven is megjelent a kötet, a magyar kiadás nem tükörfordítás. Nem véletlenül. „Nekem fontos közösségileg, hogy a magyar társadalom jövőről való elgondolásait megváltoztassam. Társadalmi kísérletként is felfogható, hogy lehet-e egy alapvetően kicsit pesszimistább társadalomnak legalább a nyelvezetét megváltoztatni a jövőről? Elképesztően jó módszerek vannak a jövő elemzésére. Nem a megjóslására, hiszen nincs értelme mivel több jövő van, hanem annak a feltárására, hogy milyen jövők előtt állhatunk, melyek tetszenek nekünk, melyek kevésbé és ezeket miért nem éri el mindenki? A jövő miért nem demokratizált, miközben a múlt az?!”
A jövőkutató szerint ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a múlt történéseit elemezzük, abból vonunk le következtetéseket, de amikor a jövőről van szó, semmilyen szokásunk, módszertanunk nincs. Nem téma az iskolában, nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, holott érdemben az lehetne. Vélhetően azzal magyarázható ez, hogy szorongunk a jövőtől – annak ellenére is, hogy közben vágyunk arra, hogy alakítsuk.
Ezt látjuk az oktatási rendszerünkben is, hogy mi közünk van a jövőnkhöz? Az majd történik, lesz ami lesz, és akkor kezdünk majd vele valamit, amikor már benne élünk. Az emberek többsége végletesen gondolkodik a jövőről, tehát vagy biztosan lesz valami, vagy biztosan nem lesz. De a legegyszerűbb megfigyelés ennek kapcsán, hogy a jövőhöz, azt gondoljuk, egyszerűen nincs közünk. Ki vagyok én, hogy hatással legyek a jövőre, hiszen a világ működései, a mindenféle geopolitikai események meg a közösségek és szakmák jövője tőlünk távol történik, és mi csak megfigyeljük azt, ami majd jön. Én azt vallom, ha van egy közös nyelvünk, amelyben a jövőről máshogy kezdünk el beszélgetni, ha el tudunk kezdeni egyszerű módszereket alkalmazni akkor más szemlélettel fogunk hozzáállni. Van aktív szerepünk abban, hogy milyen jövőt, melyik jövőt alakítjuk ki.
Bármennyire hihetetlen, a jövőkutató szerint igenis van lehetőségünk kiválasztani és elemezni a lehetséges jövőbeli történéseket. „Most a jövőkutatás néhány szakembernek meg cégvezetőnek a kiváltsága. (…) Ez mondjuk pár tízezer ember a világon és ők döntik el, hogy milyen jövő víziók elé álljunk mi mindannyian.”
Az orvostudomány fejlődésének új korszakában az AI-nak már megkerülhetetlen szerepe van. Meskó Bertalan szerint a mesterséges intelligencia forradalomnak egyértelmű győztese a diagnosztika lesz, azon belül is a radiológia az, ami messze kiviláglik mind közül. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a képalkotás minősége elképesztően sokat fejlődött az elmúlt években, másrészt az AI már ott tart, hogy még azelőtt, hogy leülne az orvos kielemezni a kapott képet már ír egy összefoglalót arról, hogy mit fog látni a felvételeken. Tulajdonképpen előre dolgozik az orvosoknak.
A diagnosztika a legnagyobb csoport a fejlődést illetően, de a szakmákat nézve a radiológia, a kardiológia és az onkológia azok, amelyek kiemelkednek.
Top Ten – Könyvek a jövőről, magyar nyelven
- Moira Butterfield: Utazás a jövőbe – Hogyan változtatja meg a tudomány a jövő világát? Scolar, 2024
- Ed Conway: Anyagi világ – Múltunk és jövőnk hat nyersanyag történetén keresztül elmesélve. Corvina, 2024
- Gloviczki Zoltán: A holnapután iskolája – Felkészülés az emberi jövőre. Open Books, 2024
- Hal Hershfield: A jövőbeli éned. 21. Század Kiadó, 2024
- Jordán Ferenc: Jövőnk a Földön. Open Books, 2025
- Michio Kaku: Kvantumfölény. Akkord, 2024
- Kapitány-Fövény Máté (szerk.) Holnap – Hogyan őrizzük meg lelki egészségünket a gyorsan változó jövőben? 13 trendkutató és 13 pszichológus párbeszéde a jövőről. HVG, 2023
- Tim Marshall: A földrajz jövője. Park, 2024
- Dr. Meskó Bertalan: Térkép a jövőhöz. Jövőkutatás mindenkinek. Partvonal, 2025
- Gabriella Rosen Kellerman-Martin Seligman: A jövő készségei. HVG, 2025
Bónusz – Meskó Bertalan listája a legjobb, jövőről szóló könyvekről:
- Toffier, Alvin. Future Shock. New York: Random House, 1970
- Toffier, Alvin. The Third Wave. New York: Morrow, 1980
- Conway, Maree, and Peter Bishop. Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight. Washington, D.C.: Social Technologies, 2015
- Hershfield, Hal. Your Future Self: How to Make Tomorrow Better Today. New York: Little, Brown Spark, 2023
- Suddendorf, Thomas, Jonathan Redshaw, and Adam Bulley. The Invention of Tomorrow: A Natural History of Foresight. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2022
- McGonigal, Jane. Imaginable: How to See the Future Coming and Feel Ready for Anything—Even Things That Seem Impossible Today. New York: Spiegel & Grau, 2022
- Tetlock, Philip E., and Dan M. Gardner. Superforecasting: The Art and Science of Prediction. New York: Crown, 2015
- Sommers, Cecily. Think Like a Futurist: Know What Changes, What Doesn’t, and What’s Next. San Francisco: Jossey-Bass, 2012
- Krznaric, Roman. The Good Ancestor: A Radical Prescription for Long-Term Thinking. New York: The Experiment, 2020
- Bhargava, Rohit. Non-Obvious Megatrends: How to See What Others Miss and Predict the Future. Austin: Ideapress Publishing, 2020
- David, Christian. Future Stories: A User’s Guide to the Future. New York: Little, Brown Spark, 2022
- Ord, Toby. The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity. New York: Hachette Books, 2020