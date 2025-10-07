A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak

Meskó Bertalan Térkép a jövőhöz című könyvében arra vállalkozik, hogy a jövőkutatás módszereit közérthetővé, sőt, mindenki számára elsajátíthatóvá tegye. Ugyan angol nyelven is megjelent a kötet, a magyar kiadás nem tükörfordítás. Nem véletlenül. „Nekem fontos közösségileg, hogy a magyar társadalom jövőről való elgondolásait megváltoztassam. Társadalmi kísérletként is felfogható, hogy lehet-e egy alapvetően kicsit pesszimistább társadalomnak legalább a nyelvezetét megváltoztatni a jövőről? Elképesztően jó módszerek vannak a jövő elemzésére. Nem a megjóslására, hiszen nincs értelme mivel több jövő van, hanem annak a feltárására, hogy milyen jövők előtt állhatunk, melyek tetszenek nekünk, melyek kevésbé és ezeket miért nem éri el mindenki? A jövő miért nem demokratizált, miközben a múlt az?!”

A jövőkutató szerint ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a múlt történéseit elemezzük, abból vonunk le következtetéseket, de amikor a jövőről van szó, semmilyen szokásunk, módszertanunk nincs. Nem téma az iskolában, nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, holott érdemben az lehetne. Vélhetően azzal magyarázható ez, hogy szorongunk a jövőtől – annak ellenére is, hogy közben vágyunk arra, hogy alakítsuk.

Ezt látjuk az oktatási rendszerünkben is, hogy mi közünk van a jövőnkhöz? Az majd történik, lesz ami lesz, és akkor kezdünk majd vele valamit, amikor már benne élünk. Az emberek többsége végletesen gondolkodik a jövőről, tehát vagy biztosan lesz valami, vagy biztosan nem lesz. De a legegyszerűbb megfigyelés ennek kapcsán, hogy a jövőhöz, azt gondoljuk, egyszerűen nincs közünk. Ki vagyok én, hogy hatással legyek a jövőre, hiszen a világ működései, a mindenféle geopolitikai események meg a közösségek és szakmák jövője tőlünk távol történik, és mi csak megfigyeljük azt, ami majd jön. Én azt vallom, ha van egy közös nyelvünk, amelyben a jövőről máshogy kezdünk el beszélgetni, ha el tudunk kezdeni egyszerű módszereket alkalmazni akkor más szemlélettel fogunk hozzáállni. Van aktív szerepünk abban, hogy milyen jövőt, melyik jövőt alakítjuk ki.

Bármennyire hihetetlen, a jövőkutató szerint igenis van lehetőségünk kiválasztani és elemezni a lehetséges jövőbeli történéseket. „Most a jövőkutatás néhány szakembernek meg cégvezetőnek a kiváltsága. (…) Ez mondjuk pár tízezer ember a világon és ők döntik el, hogy milyen jövő víziók elé álljunk mi mindannyian.”

Az orvostudomány fejlődésének új korszakában az AI-nak már megkerülhetetlen szerepe van. Meskó Bertalan szerint a mesterséges intelligencia forradalomnak egyértelmű győztese a diagnosztika lesz, azon belül is a radiológia az, ami messze kiviláglik mind közül. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a képalkotás minősége elképesztően sokat fejlődött az elmúlt években, másrészt az AI már ott tart, hogy még azelőtt, hogy leülne az orvos kielemezni a kapott képet már ír egy összefoglalót arról, hogy mit fog látni a felvételeken. Tulajdonképpen előre dolgozik az orvosoknak.

A diagnosztika a legnagyobb csoport a fejlődést illetően, de a szakmákat nézve a radiológia, a kardiológia és az onkológia azok, amelyek kiemelkednek.

