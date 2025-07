Prieger Zsolt: Szentírásként olvasom az irodalmat

Több identitású létezőként hivatkozik magára, hiszen tanár, irodalmi estek rendszeres vendége és előadója, igazi könyvőrült, mégis a legtöbben az Anima Sound System alapítójaként ismerik. Annak ellenére, hogy Prieger Zsolt nem rajong a füveskönyvekért, új munkája egy válogatott idézetekkel teli kötet lett. 365 gondolatot gyűjtött össze Szerb Antaltól, hogy az év minden napjára jusson egy. Az olvasás iránti csillapíthatatlan szenvedélyről, reményről, hitről, zene és szépirodalom párhuzamairól, de új könyvének születéséről is mesél a Buksóban, amelyben a közelgő irodalmi fesztiválok színes felhozataláról is szó lesz, és tíz klasszikus művet is hozunk, amelyek így vagy úgy, de újragondolt formában jelentek meg a közelmúltban.

Velem gyakran megesik, hogy hol képet látok, hol zenét hallok, hol szöveget, és ez keveredik bennem. Ma már abban a kegyelmi helyzetben vagyok, hogy meg is tudom ezeket valósítani az általam kiválasztott műfajban – foglalta össze Prieger Zsolt, hogy miként viszonyul a különböző művészeti ágakhoz. Noha köztudott róla, hogy könyvmoly, egészen idáig olvasás-népszerűsítő tevékenységével kapcsolódott csak az irodalomhoz. Június közepén jelent meg az első általa szerkesztett kötet, amely tulajdonképpen ugyanezt a küldetést szolgája, hiszen gondolatébresztő és vicces idézetek mentén igyekszik közelebb hozni Szerb Antal életművét az olvasókhoz. Külön izgalmas, hogy a legfrissebb statisztikák szerint a legolvasottabb magyar könyv évek óta az Utas és holdvilág, így Prieger könyve nem csak hiánypótló, vélhetően sokakat meg is tud szólítani. Az első nagy találkozás Szerb szövegeivel ráadásul számára is az Utas volt, azóta izgatja a szerző sokszínűsége. Fókuszcsiszoló, amikor olyan idézeteket adok eléd, amelyekre azt mondod: azt a büdös…, el kell olvasnom az egész könyvet. Noha a könyv Prieger személyes Szerb Antal-kánonja, meglehetősen későn, csak felnőttként merült el az életműben. Szerinte úgy tud akár Berzsenyiről is mesélni Szerb, hogy bárkinek kedve támad olvasni tőle. Az idézetekkel teli könyv előzménye egy zenés irodalmi est volt, amelyet Magyar Bori énekesnővel álmodtak színpadra, és olasz slágerektől kezdve találó kortárs zenéken át rengeteg „Szerb Antal-os" eszközzel igyekeztek hitelesen mesélni az íróról. Én nem a kamasz lelkesedő vagyok Szerb Antal ügyben, ott nekem Dosztojevszkij meg Tolsztoj meg Pilinszky ment. Sötét, misztikus világokba hajóztam, mondjuk nem mintha Szerb Antalnak ne lennének sötét, misztikus, okkultista vonalai vagy szegmensei, és amikor ezek így egyszerre támadnak rám, akkor logikus, hogy ezeket a gondolatokat könyvben érdemes megcsinálni. Az első idézet, amely bekerült a kötetbe egy magvas gondolat volt a Pendragon legendából, amely olvasva és Révész György rendezésében, Latinovits Zoltán főszereplése mellett is meghatározó élmény volt a zenész számára. A könyv szerkesztése során pedig mi más, mint a zenei logika volt az egyik vezérelve. Azt gondoltam, hogy nagyon hamar megcsinálom, ahogy egyébként a lemezeknek, daloknak is neki szoktam menni, hogy pikk-pakk megvan a gondolat. (…) De utána, amikor azt felöltözteted, és abból egy kórusmű lesz vagy csak egy jazz kvartett, az már egy izgalmasabb dolog. Könyvnél ugyanez: mennyire legyenek ott a karácsonyi, gyereknapi, május 1-jei gondolatok? Hogyan kacsintsanak össze az idézetek? (…) Azért többször rákoppintott a kezemre a kiadófőnök, hogy kicsit fogjam magam vissza. Top Ten – Klasszikusok újratöltve – klasszikus szerzők, különleges új kiadásban Esterházy Péter: Egy nő. Magvető, 2025
Patricia Highsmith: A ​tehetséges Mr. Ripley. (Pék Zoltán ford.), Kossuth, 2025
Lakatos Menyhért: Füstös képek. Magvető, 2025
Leonard Cohen: Leprások balettje. (Pék Zoltán ford.), 21. Század. 2025
Papp Sándor Zsigmond (szerk.): Szép karácsony – Magyar novellák. Athenaeum, 2025
Edgar Allan Poe: Az Usher-ház pusztulása. (Gy. Horváth László ford.), Troubadour Books, 2025
Plutarkhosz: Válogatott esszék és dialógusok. Corvina, 2025
Prieger Zsolt (szerk.): Egy évem Szerb Antallal. 365 idézet. Corvina, 2025
François Rabelais: Pantagruel. (Gulyás Adrienn ford.), Helikon, 2025
Tandori Dezső: Egyetlen. Okapi Press, 2025

