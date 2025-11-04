buksó - podcastcsepelyi adrienn
Buksó

Csepelyi Adrienn: Tudatosan szoktatnak le minket arról, hogy tájszólásban beszéljünk

admin Nyáry Krisztián
2025. 11. 04. 15:24
A tájnyelv nemcsak egy kordokumentum, hanem egy névjegy is. Csepelyi Adrienn író-újságíró Penyigén, egy aprócska felső-tiszai faluban nőtt fel, és máig ezer szállal kötődik a szatmári paraszti kultúrához, gasztronómiához és a nyelvjáráshoz. Néhány héttel ezelőtt jelent meg Nagymamám magyaráz címmel legújabb könyve, amelyet nehéz bármilyen műfajba besorolni, hiszen egyszerre tekinthető egy vallomásnak, néprajzi vagy dialektológiai munkának, de megindítóan beszél a családi múltról, a hagyományokról, sőt, még a generációk közötti traumákról is. A szerző egyebek mellett ezekről is mesél Nyáry Krisztiánnak, az epizód elején pedig arról lesz szó, hogy miért távolodnak el az olvasók világszerte a realisztikus témájú könyvektől mostanában, mit olvasnak helyettük, és mindez milyen társadalmi tényezőkre vezethető vissza.

Csepelyi Adrienn kezdetben a Facebook-oldalán osztott meg rövidebb bejegyzéseket a nagymamája és közte zajlott beszélgetésekből. Ezek a párbeszédek, majd az adatközlők szélesebb körével folytatott interjúk, na meg jó pár családi hangfelvétel adják a kötet gerincét, ami messze túlmutat nyelvjárásgyűjtésen, klasszikus szocioújságírói munkán, hiszen tele van érzelmekkel, személyes történetekkel, tradicionális hangulatokkal és receptekkel. Olvasva is hallani a régióra jellemző tájszólást, amely a podcastban a szerző hangján szintén megszólal majd.

Az is kiderül, hogy miért tekinthető egyfajta időkapszulának Csepelyi új könyve és hogy miért nem tette le a voksát egyetlen konkrét műfaj mellett sem. Ezzel részben a saját dolgát is megnehezítette, ugyanakkor sokkal hitelesebben tudta szolgálni az ügyet, a lényegi üzenetet, hiszen így őszinte és életszerű anyag született a hagyományok szépségéről, a családi dinamikákról és persze a szatmári nyelvjárásról.

Az utóbbi húsz évben készítettem hangfelvételeket a családom nőtagjaival: akkor még egy egyetemi nyelvjárásgyűjtési feladat volt a dialektológiaórán. A tanárom mondta, hogy nekem elég, ha hazamegyek és beszélgetek az idősekkel. Sokáig nálam voltak ezek a kazetták, aztán eltűntek, kalandos úton visszakerültek hozzám. Közben, amikor a covid beütött – ez egybeesett azzal, hogy nekem volt egy nagyon súlyos majordepressziós epizód az életemben – és nem lehetett hazamenni a családhoz, tehát pont attól voltam elzárva, ami gyógyított volna engem egy nagyon nehéz mentális betegség során. Emiatt rengeteget beszélgettem a nagymamámmal telefonon.

„Ezeket a beszélgetéseket kezdtem el a Facebookra posztolni, és közben érlelődött bennem – pont a betegség miatt végzett – terápiás munkámban az, hogy itt vannak olyan transzgenerációs minták, olyan traumák, amelyekről nem is beszélünk olyan mélységben, hogy az gyógyító volna, és éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van a saját terápiámban. És, ha nekem dolgom van vele, akkor nyilván sokan mások is lehetnek úgy vele, hogy kellene kérdéseket feltenniük a családjukban. […] Egy idő után összeállt az egész.”

Az elmúlt két évtizedben gyorsabban halványulnak a beszélt nyelvben a tájnyelvi jellegzetességek, mint korábban, ezért külön érdekes, hogy Csepelyi Adrienn új könyvben a szatmári diftongusokat, a kettőshangzókat szándékosan jelöli írásban is.

Nagyon sok külső információ jut be azokra a területekre is, ahova eddig kevésbé. Másrészt ez egy külső nyomás, egy össztársadalmi elvárás, hogy te ne tájszólásban beszélj. […] Minket tudatosan leszoktatnak az eredeti nyelvi környezetünk beszédéről. […] Amikor hazamegyek, akkor a húsz évvel ezelőtti nyelvállapot jön elő belőlem. Általában egy-két óra elég, és teljesen átállok, de telefonon is, ha az otthoniakkal beszélek, akkor is megvan ez.

Csepelyi Adrienn törekedett arra, hogy ne legyen túl romantizált mindaz, amit a szatmári emberekről el akart mesélni. Az volt a célja, hogy érthetővé váljon a lélektani, történelmi, társadalomtudományi mélysége annak a régiónak, ahol felnőtt. A minden megszólalás mögött ott húzódó titkokra, elfojtásokra egy példát is hoz:

Egész életemben hallottam azt a mondatot, viccesen mondta mindig az egyik adatközlő, hogy én ott voltam az anyámék esküvőjén. Ez mit jelent a negyvenes években Szatmárban? Azt, hogy te házasságon kívül születtél. Az mit jelent egy faluban? Azt, hogy neked folyamatos megvetés meg gúnyolódás az osztályrészed. […] Egy ilyen félmondat mögött egy életnek a traumája benne van, mert egyébként ki kérdezi meg tőled a negyvenes években, hogy milyen hatással volt ez rád? Szeretnél róla beszélni?

Top Ten – 10 könyv az élő népi kultúráról

Podcast könyvekről, Nyáry Krisztiánnal
A Buksó, a 24.hu podcast sorozata könyvekről, írókról, olvasókról és olvasásról, Nyáry Krisztián vezetésvel, a Líra könyvek támogatásával.
A szülők miatt olvasnak kevesebbet a kisfiúk? És hogy kapott rá a könyvekre Kadarkai Endre?
A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak
A fiatalok már nem értik Rejtőt, pedig Tarantino is tanulhatna tőle
A történelem ismétli önmagát, de mégis jobb, ha tudjuk, mire számítsunk az ismétlődés során
Nem Kondor Vilmos, hanem az olvasók döntik el, milyen a kortárs magyar krimi
Röhrig Géza: Vannak olyan szenvedések, amelyektől nem akarok mindenáron megszabadulni 
Világszerte a túlélésért küzd a tudományos könyvkiadás
Prieger Zsolt: Szentírásként olvasom az irodalmat
„Megint az ördög van hatalmon, és nem tudsz olyat írni, aminél a valóság ne lenne borzalmasabb”
Szilágyi Ákos: A hatalom világában mindent imitációnak látok
„Nincs erdélyi irodalom, csak magyar irodalom van”
Szirtes Tamás: Rettenetesen fáj a feledés sebessége
A tatárjárás embervesztesége nagyobb arányú volt Magyarországon, mint a II. világháborúé
Esterházy kapcsán nemcsak az fontos, amikor beszélt, hanem az is, amikor nem
Nem az a lényeg, hol tart a mesterséges intelligencia, hanem hogy milyen sebességgel halad
Saly Noémi: A tudománynak nem kell olyannak lennie, mint egy zsák fűrészpornak
Az olvasásért meg kell küzdeni – Hajós András és Jókai Mór a Buksóban
Buksó vs. Lyukasóra – ilyen volt a 100. epizód élőben
Grecsó Krisztián: Legyünk kemények, hajlamos vagyok a sziruposságra
Magyar betegség, hogy a művészettörténészek a műkereskedőket ferde szemmel nézik
Legfrissebb epizódok
Csepelyi Adrienn: Tudatosan szoktatnak le minket arról, hogy tájszólásban beszéljünk
Buksó
Munka van, nem titok – a Szoboszlai-sztori, ahogy még nem hallottad
Ziccer
Ki jött ki jobban a Sziget-ügyből, és szintet léptek-e az MI-videók?
Háromharmad
Az intelligens görényezés hozhat áttörést a Mol és a Janaf vitájában
Della
Háromharmad
Ki jött ki jobban a Sziget-ügyből, és szintet léptek-e az MI-videók?
Háromharmad
Orbán vagy Magyar menetén vonultak-e többen, és számít ez?
Háromharmad
Mit hoz Orbánnak a Trump-Putyin-csúcs?
Háromharmad
Miért kell Varga Judit ennyire a Fidesznek?
Háromharmad
Della
Az intelligens görényezés hozhat áttörést a Mol és a Janaf vitájában
Della
Gémesi György: Amit a kormány Budapesttel csinál, az elfogadhatatlan
Della
Orbán Krisztián: Világ, fizess! – ezt üzeni Amerika
Della
Hadüzenetet küldött a kormány a jegybanknak?
Della
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Első kézből: Ezt láttuk, hallottuk, tapasztaltuk és éreztük Kijevben
Első kézből
Ziccer
Munka van, nem titok – a Szoboszlai-sztori, ahogy még nem hallottad
Ziccer
„Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez" - Ziccer a Fradi vonatos balhéjáról és az Újpest pokoljárásáról
Ziccer
Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?
Ziccer
Nem félünk a világelittől – mérlegen a magyar válogatott vb-selejtezői
Ziccer
Buksó
Csepelyi Adrienn: Tudatosan szoktatnak le minket arról, hogy tájszólásban beszéljünk
Buksó
A szülők miatt olvasnak kevesebbet a kisfiúk? És hogy kapott rá a könyvekre Kadarkai Endre?
Buksó
A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak
Buksó
A fiatalok már nem értik Rejtőt, pedig Tarantino is tanulhatna tőle
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Reagált a K&H Bank arra, hogy kampányolással vádolták őket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik