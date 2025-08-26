nyáry krisztiánkrimiszlavicsek juditmészöly ágnes
Buksó

Nem Kondor Vilmos, hanem az olvasók döntik el, milyen a kortárs magyar krimi

admin Nyáry Krisztián
2025. 08. 26. 18:18
Nemzetközi szinten és Magyarországon is legalább annyi női krimiíró van ma már, mint férfi, a műfaj pedig hosszú évtizedek után végre reneszánszát éli itthon is. Egyre több kötet jelenik meg és egyre több az új szerző. Mindeközben jól látszik, hogy szomjaznak az olvasók a sorozatokra, bár a „stand alone” vagyis az egyrészes kötetek is kelendőek. Mintha az utóbbi időben bátrabban mernének szakítani az írók a klasszikus krimi műfaji sajátosságaival. Utóbbi kapcsán éles vita robbant ki néhány hónappal ezelőtt, az egyik legnépszerűbb magyar krimiíró, Kondor Vilmos ugyanis erős kritikával illette a hazai krimiszcénát. Ezúttal Szlavicsek Judit és Mészöly Ágnes szerzői, míg Szabó Piroska a General Press főszerkesztőjeként kiadói oldalról lesznek Nyáry Krisztián vendégei, akik nem csak reagálnak a kritikára, de párhuzamokról, témaválasztásokról, női főhősökről, és arról is mesélnek létezik-e szerintük egyáltalán női krimi. Az epizód elején a 180 éve született műfaj születéséről lesz szó, amely máig a legnagyobb forgalmat bonyolító könyvpiaci kategória, majd a modern krimi alfajairól és a legmeglepőbb példányszámokról is beszámolunk.

Szabó Piroska szerint azzal, hogy a társadalmi megítélés megváltozott a 20. században rengeteg korábban férfiközpontú szakma kinyílt a nők előtt, így a krimiírás is. „Emögött lehet az is, hogy az olvasók többsége is nő, tehát érvényes lett egy másfajta megközelítés is, illetve egy olyan aspektus, amit nők hoznak be a krimiirodalomba.”

Szlavicsek Judit úgy látja, egy férfi szerző a férfi szubjektumból dolgozik, míg egy a női író a nőiből, ami szükségszerűen különbségeket eredményez. Mészöly Ágnes is pragmatikusan közelít a kérdéshez:

Ha valaki nekiállna és a mostani kortárs krimiszerzőknek elkezdené elemezni a könyveit, az egyik oldalra téve a nők, a másik oldalra a férfiak könyveit, majd motívumokat keresne benne, akkor biztosan találna különbségeket, de közben meg amikor olvasom a könyveket, akkor engem ez nem érdekel. Az érdekel, hogy izgalmas-e a történet, jól van-e megírva, jók-e a szereplők, jó-e a szöveg.

Nem lehet nem felfedezni párhuzamokat Mészöly Ágnes és Szlavicsek Judit szerzői útja és könyvei között. Mindketten női szerzők, női nyomozók a főhőseik és mindketten viszonylag későn kezdtek el krimiket írni – ráadásul legutolsó regényeik egyaránt hajókon játszódnak. „Itt valami mögöttes erőnek kell lennie” – jegyezte meg Mészöly, aki egyébként egy szerencsétlen véletlennek köszönheti, hogy a gyerek- és ifjúsági irodalom mellett ma már krimit is ír. „Én azért kezdtem el krimit írni, mert eltörtem a lábam és kaptam hat hétre egy fekvőgipszet. (…) A férjem talált egy pályázatot a 2010-es évek környékén és akkor hat hét alatt nagyjából megírtam a Rókabércet.”

Szlavicsek Judit jogászból lett krimiíró. „Emlékszem, hogy bemegyek a boltba, megveszem a Rókabércet, elolvasom, és azt mondom magamban, hogy én is szeretnék ilyet írni. Azt éreztem, hogy ez egy baromi jó magyar krimi, akkor van magyar krimi ezek szerint és még jó is. (…) Emlékszem erre az érzésre, hogy egyszer ezt nekem is meg kell próbálnom. Akkor ez még egy szent misztikumnak tűnt, de aztán jött egy jó nagy életközepi válság ami segített abban, hogy életemben először lenulláztam magam szakmailag (…) és akkor volt bennem az, hogy jó akkor nézzük meg mit tudunk kezdeni ezzel, hogy írás.”

A sorozatok kapcsán kiderült, hogy a magyar olvasók kifejezetten szeretik a karakteríveket, szeretik látni, milyen személyiségfejlődésen mennek át a főhősök, ennek pedig kifejezetten kedveznek a többrészes regények. A beszélgetés végén Nyáry Krisztián arra is rákérdezett vendégeitől, miként látják ők a magyar krimi helyzetét, és mit gondolnak Kondor Vilmos kritikájáról és Cserhalmi Dániel erre adott válaszáról.

Rövid, közép és hosszú távon is mindenképpen az olvasók fogják eldönteni, hogy milyen a kortárs magyar krimi. Tehát nem szabad nekünk harcolnunk azért, hogy elfogadtassuk magunkat. Azzal harcolunk, hogy megírjuk a könyveinket, és az olvasók eldöntik, hogy melyiket szeretik és melyiket nem. (…) A Kondor Vilmos-i nézőpont az, hogy visszamegy a klasszikus krimi hagyományaihoz és számon kéri a mai szerzőktől azt, hogy mennyire ismerjük mondjuk a hardboiled krimi pontos szabályait, hány százat olvastunk el ezekből a történetekből, én meg azt gondolom, hogy egy kortárs magyar szerzőnek nem ez a feladata, az az irodalomtörténet feladata lenne

– fejtette ki Szlavicsek Judit.

Ugyanerről Mészöly Ágnes pedig azt gondolja, hogy nem is lehet érdemi vitának nevezni a történteket, hiszen a vitához az kellene, hogy a felek kommunikáljanak egymással. „Akár szemtelenül is fog hangozni, de engem miért érdekeljen az, hogy Kondor Vilmos mit gondol arról, amit én írok? Kondor Vilmost sem érdekli feltétlenül, hogy én mit gondolok az ő könyveiről. (…) Ha nem akarok jót mondani valakiről, akkor ne mondjak róla rosszat, mert az engem minősít. (…) Szerintem egy nagyon színes paletta van ma Magyarországon a krimifelhozatalban és mindenki megtalálja a maga ízlésének megfelelőt.”

Top Ten +1 – 10 új, női szerző által írt magyar krimi

+1

  • Cserháti Éva-Hidas Bence-Mészáros Dorka-Mészöly Ágnes-Pálmai-Lantos Éva-Zajácz D. Zoltán: Vércseppek a havon. General Press, 2025
Podcast könyvekről, Nyáry Krisztiánnal
A Buksó, a 24.hu podcast sorozata könyvekről, írókról, olvasókról és olvasásról, Nyáry Krisztián vezetésvel, a Líra könyvek támogatásával.
Röhrig Géza: Vannak olyan szenvedések, amelyektől nem akarok mindenáron megszabadulni 
Világszerte a túlélésért küzd a tudományos könyvkiadás
Prieger Zsolt: Szentírásként olvasom az irodalmat
„Megint az ördög van hatalmon, és nem tudsz olyat írni, aminél a valóság ne lenne borzalmasabb”
Szilágyi Ákos: A hatalom világában mindent imitációnak látok
„Nincs erdélyi irodalom, csak magyar irodalom van”
Szirtes Tamás: Rettenetesen fáj a feledés sebessége
A tatárjárás embervesztesége nagyobb arányú volt Magyarországon, mint a II. világháborúé
Esterházy kapcsán nemcsak az fontos, amikor beszélt, hanem az is, amikor nem
Nem az a lényeg, hol tart a mesterséges intelligencia, hanem hogy milyen sebességgel halad
Saly Noémi: A tudománynak nem kell olyannak lennie, mint egy zsák fűrészpornak
Az olvasásért meg kell küzdeni – Hajós András és Jókai Mór a Buksóban
Buksó vs. Lyukasóra – ilyen volt a 100. epizód élőben
Grecsó Krisztián: Legyünk kemények, hajlamos vagyok a sziruposságra
Magyar betegség, hogy a művészettörténészek a műkereskedőket ferde szemmel nézik
Hazugság, hogy az iskola felkészíti a gyerekeket az életre
Ács Dániel: Maszatolás, elkenés, balladai homály fedte Radnóti halálának hátterét
Kemény Zsófi: A hatalom mindig úgy viselkedik, mint egy nárcisztikus apa
„Arany is zseni volt, csak ő befelé pusztította magát, Petőfi pedig igazi szangvinikusként kifelé tette ezt”
„Fontos, hogy ne rángassak bele más embereket kéretlenül egy regénybe”
Legfrissebb epizódok
Nem Kondor Vilmos, hanem az olvasók döntik el, milyen a kortárs magyar krimi
Buksó
Mit tud a Győr, amivel az összes többi magyar focicsapat előtt jár?
Ziccer
Mekkorát nyerne Orbán egy budapesti békecsúccsal?
Háromharmad
Simonovits András: Titkolják a nyugdíjadatokat
Della
Háromharmad
Mekkorát nyerne Orbán egy budapesti békecsúccsal?
Háromharmad
Napirend után: Miért nem vonzza Orbán konzervatív lázadása a fiatalságot?
Háromharmad
Hatvanpuszta az Orbán család kegyelmi ügye?
Háromharmad
Orbán tényleg fűzte Ádert kormányfőnek?
Háromharmad
Della
Simonovits András: Titkolják a nyugdíjadatokat
Della
Kóka János: Három éven belül tőzsdére visszük a Doktor24-et
Della
Oszkó Péter: Jöhet a leminősítés?
Della
Bojár Gábor: A luxizó vállalkozó nem igazi vállalkozó
Della
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Első kézből: Ezt láttuk, hallottuk, tapasztaltuk és éreztük Kijevben
Első kézből
Ziccer
Mit tud a Győr, amivel az összes többi magyar focicsapat előtt jár?
Ziccer
Vízhordó vagy kulcsember – mi lesz Szoboszlai szerepe az új Liverpoolban?
Ziccer
Hiszti vagy jogos kritikák – mi van az NB I-es magyarszabály hátterében?
Ziccer
Mi lesz Szoboszlaival Liverpoolban? – öt dolog, amit már nagyon várunk a következő futballszezonban
Ziccer
Buksó
Nem Kondor Vilmos, hanem az olvasók döntik el, milyen a kortárs magyar krimi
Buksó
Röhrig Géza: Vannak olyan szenvedések, amelyektől nem akarok mindenáron megszabadulni 
Buksó
Világszerte a túlélésért küzd a tudományos könyvkiadás
Buksó
Prieger Zsolt: Szentírásként olvasom az irodalmat
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Ma 4,5 millió forintba kerülne egy Brac–Budapest út egy olyan géppel, amilyennel Orbán és stábja utazott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik