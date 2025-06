Szilágyi Ákos: A hatalom világában mindent imitációnak látok

Idén Szilágyi Ákos kapta az Artisjus Irodalmi Nagydíjat – Elvégre című verseskötete mellett teljes életműve elismeréseként. Így aztán több apropója is van a vele készült beszélgetésnek, amelyben fiatalkori lázadásról, közéletről, veszteségekről és Arany János iránt érzett rajongásáról is mesél. Utóbbi kapcsán kiderül, hogy tekinthető-e a most megjelent kötete a saját Őszikékjének, és az is, miért támadta meg pályája elején az akkor már sztárszerzőnek számító Weöres Sándort, és mit gondol erről fél évszázaddal később. A Buksó olvasókat bemutató Mit forgat? című rovatában Nyáry Krisztián Lovas Rozival, a Loupe Színházi Társulás egyik alapítójával beszélget, aki ritka kivételként rajongott a kötelező olvasmányokért, kifejezetten szerette az Egri csillagokat, de meghatározó élmény volt számára az Anna Karenina is. Kiderül, miért és mennyire figyelik kritikus szemmel férjével, Horváth János Antallal a kortárs gyerekirodalmat, és ajánl is néhány fontos könyvet a hallgatóknak.

Nehéz, személyes mélypontoktól is sűrű időszakban, összesen nyolc éven át írta legújabb, naplóverseknek is tekinthető kötetét Szilágyi Ákos költő, esztéta. A könyv címe, az Elvégre egyszerre sokat és keveset mondó a szerző szerint, hiszen az „el” mindig a távozásra, az elmúlásra utal, a „végre” azonban kétértelmű üzenetet hordoz. A „véghez” közelítünk, vagy egy sóhaj kíséretében „végre” fellélegezhetünk? – merül fel a kérdés. Húsbavágóan aktuális kötet ez, amely csaknem ötven évvel az első Szilágyi-kötet után jelent meg. Elvesztettem egy negyven éven át tartó kapcsolatomat, elment valaki, aki az én életemnek olyan mértékben volt része, hogy kérdéses volt, hogyan tudom folytatni, túlélni. Semmi kedve ilyenkor az embernek publikálni, megjelenni, látszani, nyilvánosság előtt szerepelni. Ebben a hangulatban születtek ezek a versek. Szilágyi Ákos végig érezte, hogy van egyfajta Arany János-i hangütés az új költeményeiben, ennek ellenére túlzásnak gondolja, hogy ezek lennének az ő Őszikék versei. „Volt egy barátom, aki, amikor megkapta a verseket, azt mondta: ezek az én Őszikéim, de Arany Jánosé duzzadnak a költői életerőtől.” A borúsabb hangulatú témák mellett fiatalkori lázadásairól, irodalmi bűneiről is őszintén mesélt Szilágyi. Pályája elején tele volt averzióval Weöres Sándor költészete kapcsán. „Nagyon kínos volt a kultúrpolitikai szituáció amelyben megjelent a Weöres-kritikám. Nem egy pária költőt cikiztem ki, hanem a korszak meghatározó szerzőjét. Feszültek a szellemi izmok, a példaképek is ezt sugallták nekem József Attilától Petőfiig, hát beleálltam.” Szilágyi igyekszik állni a sarat költészetében a pátosszal szemben is – igaz, szerinte legalább ennyire fontos kérdés, hogy miért fordul ma már a pátosz automatikusan át giccsbe vagy önparódiába. Hogy tudsz hitelesen beszélni, hogyha minden érvénytelen? (…) Olyan korban élünk, amelyben minden fennáll, de semminek nincs érvényessége. A kor tehát egyszerre komikus és tragikus. Tornyosuló könyvek A Mit forgat? rovat vendége, Lovas Rozi annak ellenére rendszeres olvasó, hogy két kisgyermek édesanyja, hogy társulatával folyamatosan járja az országot, és gyakran forgat sorozatokban vagy nagyjátékfilmekben is. Színészként sokszor szolgálnak számára mankóként a könyvek, így aztán fontosabb szerepei esetében nem csak a szövegkönyvet, hanem az eredeti művet is elolvassa. „Van egy olyan rossz beidegződés az olvasással kapcsolatban, ha leülök olvasni akkor pár perc után bejön egy először halkabb, majd egyre hangosabb vészcsengő, hogy miért nem csinálsz valamit? Az, hogy leültél olvasni, nem jár neked, biztosan van valami dolgod. Tehát kapcsolódik hozzá egy ilyen rossz érzés, ezért mostanában az olvasásra dedikált időként tekintek, főleg napközben.” Egyébként a forgatások közötti idő nagyon alkalmas olvasásra. (…) Rengeteg könyv tornyosul otthon, a legelejétől kezdve olvasunk a gyerekeknek is. (…) Van egy kis bizalmatlanságom a gyerekkönyvek felé, mert irgalmatlan mennyiség van, ömlesztve jönnek. Mi is egy kicsit kritikusak vagyunk a férjemmel, hogy mi az, amit jónak tartunk. Nemcsak irományilag, történetileg is. Top Ten-10 könyvheti prózakötet Bán Zsófia : Alétheia él. Magvető, 2025

: Alétheia él. Magvető, 2025 Bartók Imre : Damien. Jelenkor, 2025

: Damien. Jelenkor, 2025 Benedek Szabolcs : Hídváros. Helikon, 2025

: Hídváros. Helikon, 2025 Dobray Sarolta : Közel. Open Books, 2025

: Közel. Open Books, 2025 Horváth László Imre : A Kicsi embere. Cser Kiadó, 2025

: A Kicsi embere. Cser Kiadó, 2025 Kertész Edina : Magda menekülése. Athenaeum, 2025

: Magda menekülése. Athenaeum, 2025 Kiss László : Mindig, ha jön az este. Athenaeum, 2025

: Mindig, ha jön az este. Athenaeum, 2025 Kis Tibor Noé : Olvadás. Magvető, 2025

: Olvadás. Magvető, 2025 Lackfi János : A magam szakálla. Helikon, 2025

: A magam szakálla. Helikon, 2025 Spiró György: Padmaly. Magvető, 2025