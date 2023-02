N. Kósa Judit: Ha Podmaninczky Frigyest letennék a Blaha sarkán, nem sokáig álldogálna ott

Újságíró, helytörténész, akinek már a szülei is a Nagykörútra születettek. N. Kósa Judit a főváros meghatározó útvonaláról szóló könyve tavaly novemberben jelent meg, és mostanra el is kapkodták. Nyáry Krisztiánnal egyebek mellett arról beszélgetnek, milyen arcát mutatta a Nyugati tér anno, és miért tekinthető az Oktogon és a Blaha a körút központjának, de a nagykörúti identitásról és arról is szó lesz, miért maradt ki a budai oldal, vagyis a Margit körút a kötetből. Ezúttal tíz építészeti témájú könyvet ajánlunk, és hozzuk az idei év legjobban várt szépirodalmi műveit is.