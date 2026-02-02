A múlt hét második felében Epstein-akták millióit hozta nyilvánosságra az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, aminek köszönhetően ismét ez az ügy került az érdeklődés középpontjába Amerikában – Donald Trump legnagyobb bánatára, akit jó ideje illetnek azokkal a vádakkal, hogy nyakig benne lehet a dologban. A vele kapcsolatos találgatások annyiban biztosan nem alaptalanok, hogy több felvételen megörökítették az amerikai elnököt a szexuális bűncselekménysorozat kulcsfigurájának, a 2019-ben börtönben meghalt Jeffrey Epstein társaságában, ahogy például a fenti képen is.

Trump következetesen tagadja, hogy bármi köze lenne az ügyhöz, most a saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén egy külön bejegyzést is szentelt a dolognak.

Nemcsak, hogy nem voltam baráti viszonyban Jeffrey Epsteinnel, de a Igazságügyi Minisztérium által nemrég nyilvánosságra hozott információk alapján Epstein és egy Michael Wolff nevű, hazug »író« összeesküdtek, hogy kárt okozzanak nekem és/vagy elnökségemnek. Ennyit a radikális baloldal reményeiről. Közülük néhányat be is fogok perelni. Továbbá, ellentétben sok más emberrel, akik dumálnak, én soha nem jártam a fertőzött Epstein-szigeten, de szinte az összes korrupt demokrata és adományozóik igen

– írta az elnök hétfő este. Michael Wolff azzal húzta ki a gyufát, hogy könyvet írt róla, nem túl hízelgőt.

Trump és az Epstein-akták

2000-ben Epsteint, a bűntársát, Ghislaine Maxwellt és András (már nem herceget) együtt látták Trump floridai Mar-a-Lago klubjában – de ez még nem bizonyított semmit.

Az igazi találgatások akkor indultak be, amikor 2025-ben az Epstein‑ügy politikai viharrá szélesedett az Egyesült Államokban, és Pam Bondi igazságügyi miniszter félreérthető kijelentései után Elon Musk kezdett el – bizonyíték nélkül – beszélni arról, hogy Trump neve szerepel az iratokban.

A Times összesítése szerint – szúrta ki a 444 – 5300 dokumentumban, összesen közel 38 ezer alkalommal bukkan fel Trump neve, illetve az elnök feleségére, a Mar-a-Lagóra vagy más Trumppal kapcsolatos elemre való utalás. Ezek túlnyomó többsége azonban nem közvetlen bizonyíték.

Mi derült ki a legfrissebb aktákból?