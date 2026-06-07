Lázárék titkosították, most újra elérhető lesz az elektronikus építéshatósági rendszer

Visszaállítják az ÉTDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét – közölték a kormány Facebook-oldalán vasárnap délután.

Hozzátették: a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online.

Lázár János még 2024 augusztusában szüntette meg az ÉTDR nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, különösen a kastélytulajdonosok érdekében

– írták a kormány közösségi oldalán.

A két évvel ezelőtt kormányrendelet a Magyar Közlönyben indoklás nélkül szüntette meg ÉTDR elérhetőségét. Azt írták: „a kormányrendelet szerinti módosítás célja az építésügyi hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) tájékoztatási felületének megszüntetése”.