lélegeztetőgépkülügyminisztérium
Belföld

A 300 milliárdért beszerzett, használhatatlan lélegeztetőgépek tárolása eddig 2,3 milliárdba került

admin Spirk József
2026. 06. 07. 20:09

Szondi Vanda kormányszóvivő pénteken bejelentette, hogy a koronavírus idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét is felülvizsgálja a kormány. A járvány alatt közel 300 milliárd forint értékben szerzett be gépeket az Orbán-kormány annak ellenére, hogy a szakmai szervezetek világossá tették, hogy nincs elég ember ennyi gép üzemeltetésére. A kormány felülvizsgálja az akkor kötött szerződéseket, a vizsgálatot pedig a Külügyminisztérium folytatja majd le, azonnali hatállyal.

A használhatatlan lélegeztetőgépek tárolása is horribilis összegbe került: több mint 2,3 milliárd forintba volt eddig a raktárköltség – ezt a közölte Külügyminisztérium az RTL Híradóval.

Az Orbán-kormány 2020-ban mintegy 17 ezer készüléket vett nagyjából 300 milliárd forintért, 28 közvetítő cégen keresztül.

A gépek jelentős részét sosem használták, legalább 12 ezer most is raktárban áll.

A külügy adatai szerint Szijjártó Péter tárcája annak idején összesen 28 céggel kötött szerződést a beszerzésekre. A legnagyobb összegű megállapodást a GR Technologies SDN-nek kötötték, 181 milliárdos összegre. Szerepel a beszállítók között olyan cég is, amelynek Takács Péter, a Fidesz egészségügy-politikusának sógora volt az ügyvezetője. A cég több milliárdot nyert az üzleten.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, megtették az első lépéseket azért, hogy a lélegeztetőgép-ügylet korrekt átvilágítása megtörténjen.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szerdán jön a fordulat az időjárásban
„Nem hinném, hogy a mostani Tisza áradna felém is” – Nagy Feró szerint nem lesz zökkenőmentes a karrierje a Fidesz bukása után
Hadházy Ákos: Vannak, akik még mindig azt hiszik, hogy meggyilkoltam a szomszédomat
Rétvári Bence: Nem kell eltűrnünk azt, hogy minket gyalázzanak és letolvajozzanak
„Tartson ki, elnök úr!” – Sulyok Tamás és a többi állami vezető mellett tartottak szimpátiatüntetést a fideszesek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik