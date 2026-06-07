Negyedik próbálkozásra összejött: Zverev a Roland Garroson törte meg a Grand Slam-átkot

A Jannik Sinner és Novak Djokovic korábbi búcsúja miatt a viadal legnagyobb esélyesévé előlépett, olimpiai és ATP-világbajnok Zverev 2024 után a második fináléjára készülhetett a Roland Garroson, két éve az ezúttal sérült Carlos Alcaraztól kapott ki.

Ugyancsak ott volt a végjátékban a 2020-as US Openen és tavaly az Australian Openen is, előbbiben az osztrák Dominic Thiemmel, utóbbiban a jelenlegi világelső Sinnerrel szemben maradt alul.

Az orosz származású favoritra a negyedik GS-döntőjében a korábbiaknál verhetőbb ellenfél várt, mivel Cobolli valamivel szerényebb dicsőséglistával büszkélkedhet: Zverev huszonnégyéhez képest csak három tornát nyert, eddigi legjobb Grand Slam-eredménye a tavalyi negyeddöntő volt Wimbledonban, a Roland Garroson korábban csak a harmadik fordulóig jutott, és sosem járt a legjobb tízben a világranglistán.

Idén mindketten nyertek már egyszer a másik ellen

Mellette szólhatott ugyanakkor, hogy alaposan rápihent a fináléra, mivel honfitársa, Matteo Arnaldi betegség miatt nem tudott kiállni ellene az elődöntőben. Ami a jó barátságot ápoló döntősök egymás elleni mérleget illeti, tavaly és idén is kétszer találkoztak: egy éve a Roland Garroson a 32 között, illetve Halléban a német győzött, majd áprilisban Münchenben a firenzei teniszező bizonyult jobbnak, két héttel később pedig Zverev visszavágott neki Madridban.

Az ötödik csata a hamburgi játékos nyomasztó fölényével indult, aki háromszor is elvette a rendkívül ideges és sokat hibázó Cobolli adogatását, majd 35 perc elteltével már szettelőnyben volt.

A folytatásban a német fokozatosan elbizonytalanodott, míg az olasz stabilizálta játékát, így 3:3-nál bréklabdához jutott, amellyel élni tudott, majd magabiztos szervagémekkel egyenlített. A harmadik játszma kiegyenlített küzdelmet és látványos labdameneteket hozott, fej fej mellett haladtak a felek, mígnem 5:4-nél Cobolli adogatóként három egyszerű alapütést is elrontott, ami a szettjébe került.

A negyedik felvonás számos fordulatot tartogatott, látszott, hogy mindkettejüket nyomja a tét. Egymás hibáiból éltek, az olasz kétszer is brékelőnybe került, a német viszont mindkétszer felzárkózott, így jutottak el a rövidítésig, amelyben a bátrabban játszó Cobolli volt jobb, azaz ismét egyenlített.

A döntő szettben már nem volt kérdés

Az utolsó játszmában Zverev hamar kikászálódott a hullámvölgyből, és dupla brékkel 4:0-ra ellépett, innen már nem volt visszaút az egyre fáradtabbnak tűnő rivális számára. A fordulatos összecsapás 4 óra 16 percig tartott.

A 29 éves Zverev pályafutása első Grand Slam-trófeája és 25. serlege, a Muskétások Kupája mellé 2,8 millió eurót (egymilliárd forint) kap.