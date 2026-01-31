Egy budapesti lakás is feltűnik az Epstein-aktákban

Egy pesti lakás is szerepel a most nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban, mégpedig maga a főgonosz, Jeffrey Epstein levelezésében – szúrta ki a Diétás Magyar Múzsa. Egy norvég építész, Haakon Gundersen küldte el a lakás címét (1068 Budapest, Király utca 70.) a pedofil bűncselekményekkel vádolt Epsteinnek e-mail-en 2017 januárjában. Epstein annyit válaszolt erre, hogy

kérlek, add el, amilyen gyorsan csak tudod.

Hogy járt-e ott a szexuális bűnöző, illetve hogy pontosan mi köze volt az ingatlanhoz, az nem derült ki a levélváltásból, illetve az eddig feldolgozott dokumentumokból.

A ház maga a környékhez képest is le volt pukkanva 2017 körül, vagyis nem éppen egy milliárdoshoz illő ingatlannak tűnt, de kéjlaknak ideális lehetett. Egy közzétett chatüzenet szerint egy 173 centiméteres fiatal magyar nőt kínáltak fel Epsteinnek.

Az amerikai igazságügyi tárca pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió dokumentumot az Epstein-aktákból.

A kiskorúak szexuális célú kereskedelmével, erőszakkal és egyéb visszaélésekkel vádolt, egyébként rendkívül befolyásos barátokkal rendelkező Jeffrey Epstein 2019 decemberében követett el öngyilkosságot a cellájában.