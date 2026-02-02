mihalik enikőjeffrey epsteinepstein-aktákpalvin barbara
Palvin Barbara mellett Mihalik Enikő neve is felbukkant az Epstein-aktákban

admin Grósz Petra
2026. 02. 02. 18:19
Múlt pénteken lapunk is megírta, hogy Epstein-akták millióit hozta nyilvánosságra az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma. A hárommillió nyilvánosságra került dokumentumban Magyarországról, Budapestről, magyar személyekről, köztük Orbán Viktorról is találhatóak említések, nemrég pedig a Telex szúrta ki, hogy magyar szupermodelleket is név szerint említettek Epstein e-mailjei között – igaz, csak egy-egy rövid üzenetváltásban.

Tancredi Marchiolo üzletember egy 2013-ban küldött emailben azt kérdezte a pedofil bűncselekményekkel vádolt milliárdostól, ismer-e egy Palvin Barbara nevű modellt New Yorkban, amire Epstein nemmel felelt. Mihalik Enikő neve pedig 2017-ben bukkant fel egy beszélgetésben.

Elírták a nevét, és az alakjára is megjegyzést tettek

Az említett e-mailben a milliárdos arról kérdezte egy ismerősét, látott-e helyes lányokat a Dogpound nevű, népszerű New York-i konditeremben, mire a címzett, akinek a dokumentumban kitakarták a nevét, igennel válaszolt, és megemlítette, hogy az egyik lány „Mahalik Enikő” volt.

Az összes lánynak elképesztő teste volt (kivéve Enikőt)

– jegyezte meg az üzenetben az illető.

Mint ismeretes, Jeffrey Epsteint 2008-ban ítélték el Floridában prostitúció elősegítése miatt. Az akkori vádak szerint 14 éves lányokat is futtatott, de rövid időn belül szabadult. 2019-ben ismét letartóztatták, ekkor már sokkal komolyabb vádakkal, őrizete alatt azonban a cellájában öngyilkos lett.

Az Epstein-botrányról alábbi cikkünkben olvashat bővebben:

