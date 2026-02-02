Epstein-akták: megszólalt a Király utcai lakás tulajdonosa, aki állítja, fenyegette őt az egykori szexuális ragadozó

Közleményben reagált a 24.hu megkeresésére az a Magyarországon is aktív norvég producer, akinek a neve többször is felbukkant az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott, Jeffrey Epsteint érintő aktákban. A szexuális bűncselekményekkel vádolt milliárdos – aki 2019 öngyilkos lett – a levelezések szerint egy budapesti, Király utcai ingatlant próbált meg eladatni, ám nem járt sikerrel.

A lakás tulajdonosa, az Alphaville Real Estate Kft. elnevezésű magyar cég, amely norvég anyavállalatán keresztül Haakon Gundersen norvég producer tulajdona, aki valamiért el is küldte az ingatlan címét a pedofil bűncselekményekkel vádolt Epsteinnek e-mailen 2017 januárjában. Epstein akkor annyit válaszolt erre, hogy „kérlek, add el, amilyen gyorsan csak tudod.”

Ezután Epstein – aki a levelezés alapján feltehetően többször is járt Budapesten – még inkább sürgette az eladást, sőt, fenyegetőleg lépett föl. A norvég producer pedig azt írta neki, hogy néhány héten belül elkelhet az ingatlan 240 ezer euróért.

Be nem váltott fenyegetés

Mivel a levelezésekből nem derült ki, mire használták a lakást, és ahhoz mi köze volt Epsteinnek, és miért akarta, hogy azt sürgősen adja el a producer, megkerestük kérdéseinkkel Haakon Gundersent.

A producer közleményben közölte: