„Voltak, akik elsírták magukat, míg mások teljesen leblokkoltak” – Eriksen jól van, a csapattársait sokkolták a történtek

Majdnem napra pontosan öt éve, 2021. június 12-én Christian Eriksen, a dán válogatott kulcsembere összeesett a Finnország elleni koppenhágai Eb-csoportmeccsen.

Akkor öt percre leállt Eriksen szíve, de csapattársainak, valamint az orvosi stáb gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni az életét.

A mentőautóban döbbentem rá, hogy valójában meghaltam

– hangzott Eriksen dermesztő vallomása hónapokkal az eset után.

Szerencsére a szívritmus-szabályozó tette a dolgát

A középpályás később szívritmus-szabályozót kapott, így Olaszországban nem folytathatta, ezért az Interből előbb a Brentfordba, majd a Manchester Unitedbe igazolt, tavaly szeptember óta pedig a Wolfsburg játékosa. A dánok nem jutottak ki a vébére, de az Ukrajna elleni odensei barátságos meccsen így is volt mit ünnepelni, Eriksen ugyanis a válogatott legutóbbi fellépésén, a Kongói DK ellen szerepelt 150. alkalommal a csapatban.

A dán csapat 2-1-re vezetett az ukránok ellen, amikor a 65. percben Eriksen összeesett a pályán, és mindenki egyből a fejéhez kapott.

Szerencsére a pacemaker tette a dolgát, és a 34 játékos végül a saját lábán sétált le a pályáról a közönség ovációja közepette.

Vasárnap este Martin Boesen, a dán válogatott csapatorvosa azt mondta, az Odensei Egyetemi Kórházba szállított Eriksen jól van, bár megrázták a történtek, amikor magához tért.

A dán csapat szövetségi kapitánya, Brian Riemer elrulta, hogy nagyon vegyesek voltak a csapattársak reakciói az eset után.

Minden játékos megkapja a segítséget

„A csapat egyik fele már átélt hasonlót korábban, számukra ez olyan volt, mintha ismét levetítették volna nekik életük legrosszabb rémálmát. Az öltöző másik fele a korábbi esetet nem élte át, de ahogy a rutinosabb társak esetében, nálunk is tapasztaltunk heves reakciókat. Voltak, akik elsírták magukat, míg mások teljesen leblokkoltak.

Mindkét csoporttal foglalkozunk, így függetlenül attól, hogy valaki extrovertált vagy befelé forduló típus, biztosítjuk, hogy szakszerű segítségben és szeretetteljes gondoskodásban részesüljön

– mondta Riemer.

A kapitány azt is hozzátette, a 2021-es Eb-n történtek miatt tudta, hogy a futball egyből lényegtelenné vált, amikor Eriksen összeesett.