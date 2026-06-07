Közel három év után szakadt meg az olimpiai bajnok ugrófenomén elképesztő győzelmi sorozata

Az atlétika egyik legnagyobb jelenlegi csillaga 51 centiméterrel maradt el 631 centiméteres világcsúcsától, és tíz centivel a győztes ausztrál Kurtis Marschalltól. A svéd rúdugró a szezonban csak egyszer versenyzett szabadtéren, a sanghaji Gyémánt Liga-állomáson 612 centiméterrel győzött.

Stockholmban második kísérletére vitte át az 560 centis kezdőmagasságát, majd elsőre megvolt neki a következő, 580 centis magasság. Utána azonban két kísérletből nem jutott át a hat méteren, zárásként pedig a 605 centinél is leverte a lécet.

Negyven versenyt nyert meg egymás után

A kétszeres olimpiai aranyérmes, fedett pályán négyszeres, szabadtéren háromszoros világbajnok sztár 2023. július 21. óta volt veretlen, akkor Monacóban negyedik helyen végzett. Legutóbbi veresége óta 1052 nap telt el, azóta negyvenszer nyert, húsz alkalommal a GYL-ben, a világrekordot pedig kilencszer javította meg.

A svéd klasszis 2020 óta 105 versenyen indult, ebből százszor győzött. A Stockholmban első Marschall, a szám kétszeres vb-bronzérmese az 590 centiméteres, győztes magasságot a harmadik kísérletére vitte át.

Minden idők harmadik legjobb eredménye női 800 méteren

Szenzációs eredménnyel nyerte meg a női 800 métert Audrey Werro. A nemzetközi szövetség oldalának közlése szerint a 22 éves svájci futó által elért 1:53.98 perc minden idők harmadik legjobb eredménye.

Ezen a távon közel 43 éve nem senki nem tudott 1:54 perc alá menni.

Legutóbb ezt a csehszlovákok világcsúcstartója, Jarmila Kratochvílová ért el, aki 1983 júliusában 1:53.28 perces rekordot futott. Werro óriási küzdelemben tartotta maga mögött a brit Keely Hodgkinsont (1:54.33 p), aki ezen a távon a tokiói olimpián ezüst-, a párizsi játékokon aranyérmes lett.

A versenyszám történelmének hat leggyorsabb időeredményéből kettőt vasárnap Stockholmban futottak. A következő GYL-viadalt szerdán, Oslóban rendezik, mindkét nemnél hét-hét versenyszámmal.