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Szórakozás

14 év után visszatér Budapestre a Duran Duran

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2026. 06. 08. 00:00
A Compact Disco lesz a világsztárok előzenekara.

Nyári világturnéjuk részeként a brit zenei ikonok, a Duran Duran tagjai 14 év után térnek vissza a magyar fővárosba. Minden idők egyik legnagyobb hatású pop-rock formációja 2026. június 28-án 20:00 órakor lép színpadra a Papp László Budapest Sportarénában. A hazai közönség előtt pedig még egy rendkívüli hazai zenetörténeti szenzáció adja meg az este alaphangját: nyolc év kihagyás után az eredeti felállásban újra összeálló Compact Disco lesz a világhírű brit zenekar előzenekara.

Duran Duran

Világsztárok az Arénában: Több mint 100 millió eladott lemez

A Duran Duran a popzene történetének egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb formációja. Karrierjük során világszerte több mint 100 millió lemezt adtak el, 18 amerikai slágerlistás és 21 brit Top 20-as dalt jegyeznek. Pályafutásuk elismeréseként nyolc életműdíjjal tüntették ki őket, emellett büszkélkedhetnek két GRAMMY®-díjjal, két BRIT Awarddal, valamint két Ivor Novello-díjjal is, amelyek egyikét a brit zenei élethez nyújtott kiemelkedő hozzájárulásukért kapták.

A 2026-os turné bejelentése a zenekar legutóbbi jelentős mérföldköveit követi: legutóbbi, Danse Macabre című korongjukkal megszerezték 10. brit Top 5-ös albumukat, miközben teltházas brit, európai és amerikai arénakoncerteket adtak, és hivatalosan is beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. A budapesti koncerten a közönség a legnagyobb, generációkat meghatározó slágerek mellett a legújabb dalokat is élőben hallhatja egy egyedülálló, nagyszabású show keretében.

Jegyek: https://www.eventim.hu/hu/jegyek/duran-budapest-papp-laszlo-sportarena-693905/event.html

Compact Disco

Történelmi hazai visszatérés: Újra együtt a Compact Disco

„Hatalmas büszkeség számunkra, hogy mi szervezhetjük a Duran Duran koncertet, hiszen ők a poptörténelem kiemelt alakjai, akik a mai napig a világ egyik legdinamikusabb, arénákat megtöltő élő formációját alkotják. Magyarországi visszatérésük már önmagában is ünnep.
Amikor kiderült, hogy a Compact Disco tagjai nyolc év után pont ezen az estén, az eredeti felállásban újra színpadra állnak, tudtuk, hogy egy megismételhetetlen, történelmi este van készülőben. A Green Stage Productionnál mindig arra törekszünk, hogy a közönségünk egy életre szóló élményt kapjon. Hiszem, hogy ez a kettős jubileum és visszatérés pontosan ezt garantálja a Budapest Sportarénában” – mondta Guba Gábor, a Green Stage Production ügyvezető igazgatója.

Az este exkluzivitását és jelentőségét tovább emeli, hogy a hazai elektronikus-pop szcéna egyik legfontosabb mérföldköve is ezen a színpadon valósul meg. Nyolc év különválás után az eredeti felállásban lép színpadra a Compact Disco: Lotfi Begi visszatér a zenekarba, hogy újra együtt álljon a nézők elé Walkó Csabával és Pál Gáborral. A nemzetközi ismertséggel is rendelkező formáció történetének legmeghatározóbb korszakát idézi meg a rajongók számára.

„A Compact Disco mindig is több volt számunkra egy zenekarnál… ez egy közös zenei világ, amelynek újra eljött az ideje” – fogalmazott Lotfi Begi az újraegyesülés kapcsán. – „Nyolc év után újra együtt színpadra állni már önmagában is különleges élmény számunkra, de az, hogy mindez a Duran Duran koncertje előtt történhet meg, óriási megtiszteltetés. Egy olyan legendás zenekarról beszélünk, amely generációkra volt hatással, és a mai napig meghatározó alakja a popzenének. Nagyon várjuk ezt az estét, és bízom benne, hogy a koncert mellett a backstage-ben is lesz lehetőségünk jót beszélgetni a fiúkkal.”

A zenekar a legnépszerűbb slágerei mellett egy kifejezetten erre az alkalomra összeállított, újragondolt és hangszerelt exkluzív műsorral készül, hogy méltó módon melegítse be a hangulatot a brit ikonok előtt.

A koncert magyarországi szervezője a Green Stage Production.

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