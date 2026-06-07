Trump otthagyta az NBC-s interjúfelvételt, amikor a megbundázott választásokra terelődött szó

Donald Trump elnök faképnél hagyta az NBC tévéstábját, miután heves szóváltásba keveredett a „megbundázott választásokkal” kapcsolatban a csatorna riporterével, Kristen Welkerrel.

A Politico szerint Trump a beszélgetés egy pontján azt állította, hogy a Biden-kormányzat „olyan embereket küldött börtönbe, akik semmi rosszat nem tettek”. Welker erre kijelentette, hogy nincsenek bizonyítékok az elnök állításainak alátámasztására, majd megpróbálta a beszélgetést Todd Blanche megbízott főügyészre terelni. Trump azonban nem akarta befejezni a témát.

„Sok bizonyíték van. Rengeteg bizonyíték van. Csak bizonyíték van” – mondta. „Nos, ezeket nem mutatták be bíróság előtt” – válaszolta Welker. Trump ezután azzal érvelt, hogy a 2020-as választásokat manipulálták. A Politico hangsúlyozza, hogy ez az elnök visszatérő állítása. Most azt is mondta, hogy Kaliforniában is manipulált választások zajlanak. Majd azzal magyarázta, hogy a republikánusok támogatottság csökken, hogy azt is manipulált.

Welker rákérdezett, hogy milyen bizonyítékai vannak az elnöknek a kaliforniai választásokon elkövetett „csalások” alátámasztására.

Ők is korruptak, ahogy te is korrupt vagy, a sajtód is az. És a »Meet the Press« is korrupt

– utalt Trump a műsorra, amelynek éppen interjút adott.

Az igazat megvallva, nem vagyok korrupt. De folytassuk– mondta Welker. Trump ezután sem hagyta abba, azt hangoztatta, hogy Welker az interjúval is az ellenfelei kezére játszik.

Tudod, hogy ezeket a választásokat elcsalták. A céged is tudja, hogy elcsalták őket – mondta, majd közölte, hogy a csatorna is „egyoldalú, korrupt cég”.

Bocsánat. Hagyjuk abba, mert elegem van

– fakadt ki végül az elnök. Welker ezután hiába kérte Trumpot, hogy folytassák az interjút, hiszen ő és stáb egészen Wisconsinig utaztak a felvétel kedvéért, de Trump hajthatatlan maradt.

„Tisztázni kellene a sajtót, mert tudod mit? Egy ország soha nem lehet nagy egy nem becsületes sajtóval” – mondta Trump. Az interjú sugárzása után Welker elmondta, hogy szombaton beszélt Trumppal, aki beleegyezett egy újabb beszélgetésbe, de azt nem pontosította, hogy hol és mikor kerülhet majd rá sor.