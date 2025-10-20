Virginia Giuffre memoárjában részletesen leírja, miket tett vele Jeffrey Epstein és András herceg

A héten megjelenik Virginia Giuffre önéletrajzi könyve. Ő az, aki korábban szexuális visszaéléssel vádolta meg András herceget és Jeffrey Epsteint. Giuffre idén tavasszal öngyilkos lett.

A BBC a megjelenése előtt hozzájutott a Nobody’s Girl címet viselő memoárhoz.

Azokban az években, amiket velük töltöttem, számtalan gazdag, hatalmas embernek adtak kölcsön. Rendszeresen használtak és megaláztak – és néhány esetben fojtogattak, vertek és véresre sebeztek. Azt hittem, hogy szexrabszolgaként fogok meghalni

– írja a könyvben Giuffre. Még évtizedekkel később is emlékszik, mennyire félt Epsteintől és segítőjétől, a jelenleg 20 éves börtönbüntetését töltő Ghislaine Maxwelltől.

A könyvben Giuffre részletesen beszámol Epstein szadomazochista szexuális bántalmazásairól, amelyek „olyan nagy fájdalmat okoztak, hogy imádkoztam, hogy elájuljak”.

Azt is elmondja, hogy összesen három alkalommal szexelt András herceggel. Először 2001 márciusában találkozott vele. Mint írja, aznap Maxwell azzal ébresztette, hogy „különleges nap” áll előtte, és hogy „akárcsak Hamupipőke”, ő is találkozni fog egy „jóképű herceggel”.

A leírás szerint miután bemutatták őket egymásnak, Maxwell megkérte a herceget, tippelje meg a lány korát. Az akkor 41 éves András „helyesen tippelt: tizenhét”, írja Giuffre, aki a férfi reakciójára is jól emlékszik:

A lányaim csak egy kicsit fiatalabbak nálad.

Aznap este egy londoni éjszakai klubba mentek négyesben, majd a hazafelé vezető úton Maxwell ezt mondta a kocsiban Giuffrének: „Amikor hazaérünk, azt kell csinálnod vele, amit Jeffrey-vel is szoktál”. Ezután került sor az első szexuális aktusra András herceggel.

Egész barátságos volt, de mégis volt benne egyfajta jogosultságtudat – mintha azt hinné, hogy lefeküdni velem a születési joga

– olvasható Giuffre beszámolójában.

Másnap reggel Maxwell azt mondta neki: „Jól csináltad. A herceg jól érezte magát”. Giuffre viszont „nem érezte túl jól magát”. Nem sokkal később Epstein 15 ezer dollárt adott neki, amiért kiszolgálta a herceget.

Giuffre azt mondja, körülbelül egy hónappal később másodszor is lefeküdt András herceggel Epstein New York-i házában.

A harmadik alkalom elmondása szerint Epstein magánszigetén történt, ezt az esetet Giuffre „orgiának” nevezte. Ekkoriban ő körülbelül 18 éves volt, de rajta kívül ott vélt még nyolc másik lány, akik mind kiskorúak voltak, és angolul sem nagyon beszéltek.

Epstein nevetett azon, hogy nem igazán tudnak kommunikálni, és azt mondta, ők a legkönnyebben kezelhető lányok.

A nő és a herceg 2022-ben peren kívüli egyességet kötöttek, ám András végig tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.

Pénteken András herceg bejelentette, hogy nem használja többé királyi címeit, köztük a York hercege címet sem, amelyet annak idején édesanyjától, a néhai II. Erzsébet királynőtől kapott. Az ellene felhozott vádakat továbbra is tagadja.