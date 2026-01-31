Belebukott Fico embere az Epstein-botrányba

Már Szlovákiában is belebukott egy politikus az Epstein-ügybe: Miroslav Lajcák volt külügyminiszter, Robert Fico kormányfő tanácsadója, távozik Fico mellől, miután több százszor szerepelt a neve a most nyilvánosságra hozott Epstein-aktában.

„Miro ismét nagy diplomataként viselkedett, és elfogadom az együttműködés lezárására tett javaslatát, noha mindannyian – nemcsak én – egy hihetetlen tapasztalati forrást veszítünk el a diplomácia és a külpolitika terén” – mondta Fico a parameter.sk szerint.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Lajcák elég szoros viszonyt ápolt a szexuális ragadózóval, Jeffrey Epsteinnel, rengeteg levelet váltottak, legtöbbször nőket tárgyaltak ki. „A lányok hihetetlenek” – írta Lajcák például Moszkvából, mire Epstein azt válaszolta, hogy ezek a lányok jelentik a legjobb orosz exportárut.

Lajcák neve 346 alkalommal bukkant fel a dokumentumokban, beceneve, a Miro, ahogy Epstein hívta a barátját, pedig 700-szor.

Mint megírtuk, pénteken minden eddiginél több, összesen 3 millió dokumentumot hozott nyilvánosságra az amerikai igazságügyi tárca az Epstein-akták közül, amelyben egy budapesti lakás is felbukkant. Mint ismert, a kiskorúak szexuális célú kereskedelmével, erőszakkal és egyéb visszaélésekkel vádolt Epstein 2019-ban lett öngyilkos a börtöncellájában.