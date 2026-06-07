Gázolt a vonat Kisújszállásnál, emiatt hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítani a Budapest és Debrecen között közlekedő távolsági vonatoknál – írja a Mávinform.

A Nyugati pályaudvarról 17:20-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity (IC 626) Kisújszállás után elütött egy embert – olvasható a szűkszavű közleményben. A vonat várakozni kényszerül, utasait a Katasztrófavédelem segítségével egy Cívis InterRégióra (6096) valamint a Corona InterCityre (407) szállítják át. Az átszállítás ideje alatt a másik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok, ekkor hosszabb várakozásra kell számítani.

A Budapest – Debrecen közötti távolsági vonatoknál 10-30 perccel hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítani, mert a Karcag – Kisújszállás közötti baleseti helyszínelés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a szerelvények.