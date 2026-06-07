Rétvári Bence: Nem kell eltűrnünk azt, hogy minket gyalázzanak és letolvajozzanak

A Mandiner Reakció című műsorának vendége volt Rétvári Bence, aki az egyórás beszélgetés során nem kímélte Magyar Pétert és a Tisza-kormányt, de azért jutott pár mondata az önkritikára is. Például megosztotta elképzelését arra, mit rontott el a Fidesz-KDNP a történelmi vereségbe torkolló kampány során.

Ez volt az egyik hibánk: nem éreztük jól, hogy az emberek számára mi a választás tétje. Mi azt gondoltuk, hogy az emberek számára valóban a háború és béke kérdése, az ukrán háborúból való kimaradás, az ukrán csatlakozásnak a veszélyei, az üzemanyagárak, az energiaárak a fontos kérdések kimagaslóan. Ezek is fontos kérdések voltak az embereknek, de nem olyan nagy mértékben, mint ahogy mi gondoltuk

– mondta az interjúban Rétvári, hozzátéve, hogy amikor bementek a szavazófülkébe, és döntést hoztak, hogy egyik vagy másik pártot támogatják-e, akkor ez csak egy szelete volt azoknak a szempontoknak, amit figyelembe vettek. „Mi pedig a kampányban az üzeneteinket, energiáinkat ezen a területen mozgósítottuk leginkább, más területen is kellett volna sokkal több üzenettel megjelennünk.”

További hibaként azonosította, hogy bizonyos kérdésekben megkésettek voltak, például a digitális kampányban. Bizonyos vádakra pedig nem adtak elég erőteljes választ, a korrupciós vádakkal szemben például szerint nyomatékosabban el kellett volna elmondani „azt a rengeteg teljesítményt, amit letettünk az asztalra” a 16 év alatt.

Igenis, van mire büszkének lennünk. Nem lehajtott fejjel kell bejárnunk a parlamentbe. Nem kell eltűrnünk azt, hogy minket gyalázzanak, letolvajozzanak, legazemberezzenek, és a 16 évünkről azt mondják, hogy nem történt semmi, mert a Fidesz-KDNP mindent ellopott. Ezt nem tűrhetjük el!

– érvelt Rétvári, aki nagy sajtóturnéban van, hiszen a napokban a Magyar Nemzetnek is nyilatkozott arról, hogy a Fidesz visszatért a mozgalmi léthez, a KDNP pedig a katakombakereszténységhez.