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Kézi BL-döntő: Győr-Metz (élő)

női kézilabda bl döntő győr metz élő közvetítés
Illyés Tibor / MTI
admin Dajka Balázs
2026. 06. 07. 17:55FRISSÍTVE: 2026. 06. 07. 19:32
női kézilabda bl döntő győr metz élő közvetítés
Illyés Tibor / MTI

női kézilabda Bajnokok Ligája, döntő:

Győri Audi ETO KC – Metz (francia) 29-31 (17-18)
Budapest, MVM Dome, 20 022 néző
v.: Antic, Jakovljevic (szerbek)

19:31

Lesz-e győri csoda?

2 perc 8 másodperccel a vége előtt időt kért Johansson. Három gól a Metz előnye.

57'

Megtört a franciák gólcsendje

Passzív jelzésig támadt a Győr, Housheer lövését Ngombele blokkolta, illetve egészen pontosan az arcát találta el a labda. De Paula belemenése miatt visszakerült a labda a Metzhez. Borg megtörte a franciák gólcsendjét, Lagerquist pedig ziccert rontott.

55'

Piros lap győri oldalon

Breistöl lökte meg a levegőben Grandveau-t, két perc volt elsőre, piros lap lett a vége, vagyis számára véget ért a meccs. Hovden labdát szerzett, hajrá!

54'

Gyönyörű megoldás

Passzív miatt elvették a labdát a Metztől, a Győr pedig a kapusát lehozva támadt, és Stanko egy zseniális ejtéssel szépített. 27-30.

50'

Emberelőny

Vámos kiállítása ismét lehetőséget kínál a Győrnek a zárkózásra. Stanko szép egyéni alakítása után 24-29 az állás.

49'

Szorítja az idő a Győrt

Hovden vagány gólt vágott a kapus szeme közé. Jörgensen lövése nem volt ennyire menő, Bundsen pont beleakadt a bal karjával. Axnér bezzeg bedobja. 23-29.

47'

Nagy gödörben a Győr

Teljesen szétesett a Győr, Grandveau gólja után eladta a labdát a magyar csapat. Johansson pedig fura módon nem kér időt.

45'

Óriásit melózik a Metz

Valentini mentett meg egy gólpassznak szánt labdát, majd Bundsen is bele tudott érni. így az övék lett a labda. Axnér első gólját szerezte, már öt oda. 22-27.

43'

Így nehéz lesz

Valentini gólja után már négy a Metz előnye. Zaadi ütött oda Elvernek, ez is két perc. De Paula nagy csel után került ziccerbe, de Bundsen bravúrt mutatott be.

41'

Szemerey hetest védett

Dulfer kiállítása után ismét Albek-Szemerey csata következett, ezt most a győri kapus nyerte. Bouktitre elfogytak a jelzők, megint ő talált be. 22-25.

40'

Össze kéne rakni azt a védekezést

A Metz nem lassít, Granveau önbizalomtól duzzadva engedte el a labdát, és gól lett a vége. De Paula a hátán viszi a Győrt, megint passzcsel után volt eredményes. 22-24.

38'

Albek nyerte a magyarok csatáját

Housheer megint távolról volt eredményes, fontos, hogy ne húzzon el a Metz. Bouktit hetest harcolt ki, Albek és Szemerey nézett farkasszemet, Albek nyerte a különcsatát. 21-23.

35'

Megint Vámos

Vámos újabb gólja után kettővel vezet a Metz, ráadásul Fodort kiszórták. Fél percig kettős emberelőnyben lesz a Metz. Hagesö hozta közelebb a Győrt, de Bouktit is megérkezett a második félidőre.

34'

Ezt megúszta a Győr

Housheer volt túl kemény, videózták az esetet, amikor eltalálta Grandveau arcát, végül két perc lett a vége. A piros lap is benne volt…

Vámos második góljával megint vezet a Metz. 18-19.

33'

Housheeré az első gól

Mármint a második félidőben. Hosszú támadást zárt le precíz átlövéssel. 18-18.

18:50

Jobban lő a Győr, mégse vezet

A magyar csapat 74 százalékos hatékonysággal zárta az első félidőt, a Metz 62 százalékkal (és kevesebb védéssel: 8-5 ez a mutató a Győr javára), mégis a franciák állnak jobban a folytatás előtt.

30'

Eggyel vezet a Metz a félidőben

Gyakorlatilag végigtámadhatta a francia csapat az utolsó percet, és Bouktit gólja után 18-17-re vezet a Metz az első felvonás után.

29'

Albek első gólja

Újabb 7 a 6 elleni Metz-támadás végén Borg harcolt ki büntetőt, ezt most Albek vállalta, be is lőtte. 17-17.

28'

Sako!!!!

A kapust lehozva támadott a Metz, természetesen Bouktit lőtte a gólt az akció végén. Wajoka egy az egyben ment Sakóra, de a győri kapus gyakorlatilag kiszedte a kezéből a labdát.

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