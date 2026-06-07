Kézi BL-döntő: Győr-Metz (élő)

női kézilabda Bajnokok Ligája, döntő:
Győri Audi ETO KC – Metz (francia) 29-31 (17-18)
Budapest, MVM Dome, 20 022 néző
v.: Antic, Jakovljevic (szerbek)
Győri Audi ETO KC – Metz (francia) 29-31 (17-18)
Budapest, MVM Dome, 20 022 néző
v.: Antic, Jakovljevic (szerbek)
2 perc 8 másodperccel a vége előtt időt kért Johansson. Három gól a Metz előnye.
Passzív jelzésig támadt a Győr, Housheer lövését Ngombele blokkolta, illetve egészen pontosan az arcát találta el a labda. De Paula belemenése miatt visszakerült a labda a Metzhez. Borg megtörte a franciák gólcsendjét, Lagerquist pedig ziccert rontott.
Breistöl lökte meg a levegőben Grandveau-t, két perc volt elsőre, piros lap lett a vége, vagyis számára véget ért a meccs. Hovden labdát szerzett, hajrá!
Megint passzív, így a Győr felzárkózhat két gólra. De Paula góljába belefújtak, de másodjára is elvállalta, ez is gól. 28-30.
Passzív miatt elvették a labdát a Metztől, a Győr pedig a kapusát lehozva támadt, és Stanko egy zseniális ejtéssel szépített. 27-30.
Stanko labdája bevitte a kapus kezét, szűk 9 perccel a vége előtt négy oda. 26-30.
Axnér belejött, Jörgensen üres kapus góllal válaszolt. 25-30.
Vámos kiállítása ismét lehetőséget kínál a Győrnek a zárkózásra. Stanko szép egyéni alakítása után 24-29 az állás.
Hovden vagány gólt vágott a kapus szeme közé. Jörgensen lövése nem volt ennyire menő, Bundsen pont beleakadt a bal karjával. Axnér bezzeg bedobja. 23-29.
Hattal vezet a Metz. Őrületes hajrá kellene a Győrtől a címvédéshez.
Teljesen szétesett a Győr, Grandveau gólja után eladta a labdát a magyar csapat. Johansson pedig fura módon nem kér időt.
Valentini mentett meg egy gólpassznak szánt labdát, majd Bundsen is bele tudott érni. így az övék lett a labda. Axnér első gólját szerezte, már öt oda. 22-27.
Valentini gólja után már négy a Metz előnye. Zaadi ütött oda Elvernek, ez is két perc. De Paula nagy csel után került ziccerbe, de Bundsen bravúrt mutatott be.
Dulfer kiállítása után ismét Albek-Szemerey csata következett, ezt most a győri kapus nyerte. Bouktitre elfogytak a jelzők, megint ő talált be. 22-25.
A Metz nem lassít, Granveau önbizalomtól duzzadva engedte el a labdát, és gól lett a vége. De Paula a hátán viszi a Győrt, megint passzcsel után volt eredményes. 22-24.
Housheer megint távolról volt eredményes, fontos, hogy ne húzzon el a Metz. Bouktit hetest harcolt ki, Albek és Szemerey nézett farkasszemet, Albek nyerte a különcsatát. 21-23.
De Paula a védők között talált utat a kapu felé, de Bouktit megint üresen maradt, ezt is belőtte. 20-22.
Vámos újabb gólja után kettővel vezet a Metz, ráadásul Fodort kiszórták. Fél percig kettős emberelőnyben lesz a Metz. Hagesö hozta közelebb a Győrt, de Bouktit is megérkezett a második félidőre.
Housheer volt túl kemény, videózták az esetet, amikor eltalálta Grandveau arcát, végül két perc lett a vége. A piros lap is benne volt…
Vámos második góljával megint vezet a Metz. 18-19.
Mármint a második félidőben. Hosszú támadást zárt le precíz átlövéssel. 18-18.
A magyar csapat 74 százalékos hatékonysággal zárta az első félidőt, a Metz 62 százalékkal (és kevesebb védéssel: 8-5 ez a mutató a Győr javára), mégis a franciák állnak jobban a folytatás előtt.
Gyakorlatilag végigtámadhatta a francia csapat az utolsó percet, és Bouktit gólja után 18-17-re vezet a Metz az első felvonás után.
Újabb 7 a 6 elleni Metz-támadás végén Borg harcolt ki büntetőt, ezt most Albek vállalta, be is lőtte. 17-17.
A kapust lehozva támadott a Metz, természetesen Bouktit lőtte a gólt az akció végén. Wajoka egy az egyben ment Sakóra, de a győri kapus gyakorlatilag kiszedte a kezéből a labdát.