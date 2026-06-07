Videón, ahogy fényes nappal vaddisznók vágtatnak át az úton a XII. kerületben

Egy helyi lakos rögzítette Budapest XII. kerületében, ahogy egy vaddisznócsalád vágtat át az úttesten a Mindszenty tér környékén – szúrta ki a Blikk.

A videó a XII. Kerület- Hegyvidék Facebook-csoportba került ki, és a telefonnal rögzített felvételen jól látszik, ahogy a vaddisznók a házak melletti füves részen közelítik meg az úttestet, amin aztán sorban átvágtatnak.

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk, több száz vaddisznó él a fővárosban, ezek az állatok már genetikailag is mások, mint a természetben élő társaik. Okos, gyors és erős faj, milliós károkat képes okozni, és potenciálisan az emberre is veszélyes: magától nem támad, de nem fél tőlünk, ami előbb-utóbb konfliktushoz vezet.