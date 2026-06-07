Co Lee: Aki azt mondja magáról, hogy meg van világosodva, az biztos, hogy nincs

Egyike voltál a Rendszerbontó Nagykoncerten fellépő előadóknak. Téged is megcsapott a közéleti hiphop szele a kormányváltással, vagy más indíttatásból kerültél oda?

Úgy kerültem oda, hogy Puzsér Róbert felhívott telefonon. Nagyon beparáztam, hogy vele beszélek, és így igazából bármire igent mondtam volna valószínűleg.

Megijesztett?

Úgy mondanám, hogy ő telefonban is olyan, mint amilyen máshol.

Akkor pusztán ezért vállaltad?

Azért nem csak emiatt. Úgy alakult, hogy született egy olyan zeném, amiről azt éreztem, hogy annak ott helye lehet. De úgy gondolom, hogy nem valami ellen voltam ott, hanem azért, hogy a szeretetet hirdessem, mint mindig.

Persze a közhangulat, meg ami a levegőben van, hozza ki belőlem a dolgokat, de nem foglalkozom politikával alapvetően. Ennek ellenére van, hogy ez is megjelenik valamilyen formátumban a művészetemen belül.

De többször volt olyan élményem ott, nemcsak a színpadon, hanem előtte és utána is – mert ott maradtunk az esemény végéig –, hogy itt valami nagy dolognak vagyok a részese, és ez egy történelmi pillanat. Megható volt.